TVB新紮小花著開窿比堅尼玩漂流自拍 左右搖晃豐滿身材震撼眼球
撰文：崔力生
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炎炎夏日，最適合就是去玩水降溫。現年28歲的無綫新紮小花陳若思（Amber）日前帶家人一起去主題公園水上樂園玩個盡興，但其一身火辣泳衣造型卻看到令人㷫烚烚。
陳若思雖然個子的骰，但身材非常有睇頭，不時會在社交平台大派福利，毫不吝惜展示其美好天賦。陳若思這日也沒有令網民失望，擁一身白滑肌膚的她，穿上一件心口開窿的火辣比堅尼，坐在大水泡上玩漂流，並作近距離自拍，豐滿上圍瞬間震撼網民眼球，期間她的身體更隨著漂流左右搖晃，看到人熱血沸騰。陳若思興奮表示：「開咗兩年，終於都嚟玩 #好熱呀」，網民則留言：「流鼻血啦」、「真係越睇越熱」、「攞命咩」、「Call白車呀」、「好索」、「不得了呀！」。
陳若思於2020年參選香港小姐，最終十強止步，入行後先後主持《Hands Up》、《港女野人》、《開壇》、《HOME即是識》等綜藝節目為人熟悉，去年更憑出演台慶劇《新聞女王》飾演何依婷妹妹，把MK妹角色演得入型入格而令觀眾留下深刻印象，成為無綫上位小花之一。
此外，陳若思也曾與鍾培生傳出緋聞，指二人曾經拍過拖、是親密的戀人關係。不過陳若思否認，對此她受訪時曾表示：「我唔知點解每一次都會同佢有關係，我覺得可能係佢比我更加出名，所以每次我黐住佢個名，就可以有多啲人睇到我嘅報道。唯有我做好啲等大家唔好再focus喺呢度。（你同佢係咩關係？）我以前做電競，我同佢係上司下屬關係，我哋會一齊打機，純粹就係咁樣，冇其他關係。」
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