中國跨欄女神100米欄進入復活賽　「吳艷妮小組第6」瞬登微博熱搜

以前講起中國跨欄，大家一定會想起「中國欄王」劉翔，但近年中國跨欄隊有位新星迅速冒起，她就是27歲的吳艷妮，由於外貌甜美出眾，形象有別於以往中國女子田徑運動員，故引起網民注意，更封她為中國「跨欄女神」。不過同時因為她的顏值、敢做敢言的個性，成為爭議人物。

27歲的吳艷妮，外貌甜美出眾。（吳艷妮微博圖片）

吳艷妮獲封中國「跨欄女神」。（吳艷妮微博圖片）

吳艷妮今日（7日）亮相巴黎奧運田徑場，出戰女子100米欄初賽，賽前「吳艷妮奧運首秀進入死亡之組」便登上微博熱搜。吳艷妮首戰穿上紅色戰衣示人，紮起招牌孖辮，頭頂夾住兩個髮夾，起跑前更對攝影機做出心心手勢，大曬可愛甜美一面。

吳艷妮對鏡頭畀心心，好可愛。（港台截圖）

向大家打招呼。（港台截圖）

最後她以12.97秒完成初賽，進入明天的復活賽，「吳艷妮小組第6」瞬間再登微博熱搜，霸佔頭兩位，可見她在國內人氣極高。不少網民為她打氣：「亞洲第一人，就憑這一點就是：強」、「已經盡力，繼續加油！」、「加油，已經很出色了，期待滿血復活！」但也有網民攻擊她說：「連鏡頭都拍不到」、「狀態不行呀」。

進入復活賽。（港台截圖）

「吳艷妮小組第6」瞬間再登微博熱搜。（微博截圖）

其實吳艷妮一路走來備受質疑，一舉一動都備受關注，如在去年的杭州亞運女子100米欄決賽中，她因偷步犯規被DQ，其後上訴成功獲繼續出賽，最後跑出12.77秒以第二名完成，不過比賽結束後，裁判最終判定她在第一次起跑時偷步，成績被判無效。吳艷妮賽後回應事件時，直言：「網上那些評論說，你這次起跑不要又搶跑了，我在想的是，我真的搶跑了，又怎麼了嘛」，大膽言論引起網民熱議。

吳艷妮被取消資格（DQ）後黯然離場。（直播截圖）

吳艷妮敢做敢言。（吳艷妮微博圖片）

另外，吳艷妮右臂上有一個皇冠和鮮花圖案的紋身，有網民抨擊她紋身影響運動員形象；雖然她回應說這是一個勉勵自己力爭后冠的圖案，但此後她以膠布遮蔽紋身才落場比賽。同時有指她的樣貌跟之前不同，捲入整容疑雲，她大方承認曾經割雙眼皮，平時則注重防曬保養。而吳艷妮賽場外的感情生活，網民同樣關注，有傳她情傾男田徑運動員喬臻，大玩「姐弟戀」，男方更曾在賽場上向吳艷妮送上公仔，非常高調。

吳艷妮與男田徑運動員喬臻傳緋聞。（微博圖片）

非常高調。（抖音截圖）