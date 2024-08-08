何伯「老馬有火」喪爆粗口　原來被膠紙封口前同何太因黑粉吵架

6月時《東張西望》因為連日報道何伯與何太的事件，而令他們成為全城熱話，成為網絡紅人的何太連月來都不停開直播，與網民互動。最初時何伯與何太都會在直播中曬恩愛，但近月何太就在直播中不停大鬧何伯，甜蜜不再。昨日（7日）何太開直播時，更見何伯被封箱膠紙封口，到底發生什麼事會令何伯疑似被虐待？

昨日（7日）何太開直播時，更見何伯被膠紙封口。(直播截圖)

何伯在旁不斷發出啜泣聲，又不停指手劃腳。(直播截圖)

何伯與何太每次開直播都會引起網民的熱話，最近何太次次都連珠發炮地大鬧何伯。今次直播時更見何伯坐在何太旁被膠紙封口，原來在何伯用膠紙封口前，曾與何太吵了一頓。何太開直播時兇神惡煞跟何伯說：「你想點？你係度曝露嘢啊？你真係同我躝得出去啊！我同你講！你講呢啲說明畀人哋聽到㗎！連累人㗎！」

原來在何伯用膠紙封口前，曾與何太吵了一頓。(影片截圖)

何太開直播時兇神惡煞問何伯想點。(影片截圖)

何伯立即卑微的說：「冇啊！」更掩著嘴說話，何太繼續罵：「呢啲人冇用㗎！」何伯則說：「你千其唔好同啲黑粉講咁多嘢，你想點啫？」期間何伯又不停拍打自己，何太就問：「你又想爆個忠粉姓名啊？你真係同我躝得㗎我話你聽！」何太一直罵他「離譜」，又說何伯「蠢到咁」。

何太一直罵他「離譜」，又說何伯「蠢到咁」。(影片截圖)

何伯亦「老馬有火」說：「你唔好同啲黑粉傾啦！佢想迫死我之嘛啲黑粉！X街！X佢XX個XX！我唔發火都唔得㗎！佢XX個XX，X家X！迫到我哋兩公婆咁樣！」何伯說完就走開了，旁邊還有很多不停拍打身體的聲音，未知是否何伯太生氣，所以拍打自己來洩憤。

何伯「老馬有火」喪爆粗口。(影片截圖)