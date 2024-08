專訪｜丁子朗首個個人畫展想表達「愛」　感謝父母從小放手讓他闖

丁子朗(Karl)除了是一位演員、主持人、歌手外,他更是一名藝術家。(陳順禎 攝)

丁子朗(Karl)除了是一位演員、主持人、歌手外,他更是一名藝術家,日前(9日)丁子朗首個個人作品展“Who are you?”於上環一個畫廊舉行。丁子朗過往曾兩度攜同作品登上藝術展,他透過畫畫尋回內在的那個隱藏已久的自己,亦把他鏡頭後鮮為人知的另一面呈現在人前,讓大家一睹他的內心世界。



丁子朗除了藝人身份,更想表達自己是藝術家

丁子朗今次是首次舉辦個人畫展,對於身份的轉變,他覺得對他來說意義很重大:「我覺得我自己一直都係一個藝術家嚟!」而今次他的個人畫展主題是“Who are you?”他表示很適合,因為有兩個意思:「第一個係『你邊位啊?』Who are you,第二個就係你真係邊個?你係邊個人嚟?」丁子朗解釋畫展主題意思:「好多人都會覺得你係一個叫做畀人認識嘅演員啦、主持或者唱歌跳舞,咁做咩無啦啦畫畫呢?」更指有人會覺得他畫畫是「just for the show」,讓人拍照而已,畫畫對於他來說不是一場「show」,而是想把自己的「藝術倉庫」擴大。

丁子朗想透過舉辦畫展讓大家知道他很認真做這件事,提到舉辦今次的畫展是想有人知道他的心路歷程:「今次我想擺出嚟畀大家睇我作為一個畫畫嘅人心路歷程同成長過程,所以呢個係我一直以來都做緊嘅事情!」而第二個「Who are you」的意思是個人的定位,他續說:「好多時候我哋都問自己你係一個咩嘢嘅人?我係一個仔啦,對於我父母嚟講我係一個小朋友啦,對於都有好多唔同嘅lable。但係你點樣標籤你自己呢,呢個好緊要!」丁子朗透露他是從畫畫中找到自己:「原來我係一個點樣嘅人,我鍾意做啲乜嘢,咁所以你要知道自己係啲咩人,你先至可以追求到你要嘅嘢,我好開心我透過畫畫係做得到。」

從小就培養出畫畫的興趣

原來丁子朗是從小就開始畫畫,他很高興父母有這個「容量」讓他去做這件事:「你知依家有好多父母都係希望自己嘅小朋友喺學業上有個成績啦!」又表示現今的父母不希望課外活動佔據小朋友太多的時間,而自己的父母就讓他從小培養這個興趣。而最啟發他畫畫的是小學老師:「佢亦都係一個影響我好深嘅油畫老師,咁就一直嘅畫作其實都傳承到佢啲嘢,希望有佢嘅一半啦!」

畫風、畫作都隨著心情而轉變

在畫風方面丁子朗表示是有轉變的,畫風是根據心情而作出變化:「幾年前嘅畫風係比較幼嫩啲嘅的確係,咁但係依家我覺得唔關畫風事,畫風係一個skill,但係會令到我幅畫背後嘅意義係諗多咗好多嘢!因為可能人生經歷多咗事情之後,就想有更多嘅思想擺落幅畫度。」他立即指著一幅數年前畫的畫,而這幅畫作他想表達的是「父母」,其實他不止一幅畫作與父母有關,另一幅也是與父母有關。

丁子朗說到在畫畫時什麼心情都會出現,但畫作會隨著他的心情而起變化:「我有一排真係唔開心的話,我會畫啲畫係唔知點解我控制唔到會暗啲㗎喎!可能感覺上係sad啲,一排可能開心啲嘅時候,我啲畫望落去又真係colorful少少㗎喎!」他被問到哪一幅畫作是在心情差的時候完成,他指著一幅椅子下面有一隻小熊的畫,表示這個是在心情差的時候畫,他解釋當時因為看了一則新聞:「有一個家長佢迫自己小朋友一至日都要讀書,但個成績係好好嘅,所以就上咗新聞啦!其實個小朋友都幾慘,由細到大都呢個自主權去選擇自己究竟係唔係真係鍾意呢樣嘢,接受到嘅教育竟係我要讀書,讀書叻就代表有好出路,係一個好嘅小朋友。」更指小朋友可能不知道其他方面出色同樣也是「好嘅小朋友」,於是他就反思這個情況會不會就是現今社會裡典型父母的寫照。

這幅「TEDDY and THE CHAIR」的意思

「亞洲家庭的家長時常有一個望子成龍的心態,而且在小朋友成長的過程中時常出現過度地保護,以致他們長大成人都是一直在家長的護陰下。但凡事都有兩面,小朋友能在家長的心儀環境下茁壯成長,但同時亦限制了小朋友對自己的自我認識和發展。」

他解釋:「呢張凳係屋企必須嘅嘢,好家庭嘅代表,咁個小朋友係啤啤熊啦,係個凳下面屈住咗,咁可能佢就係一直畀家人頂住嘅一個無形嘅壓力喺度。掉返轉咁諗,就係其實個小朋友亦都可以喺個凳下面茁壯成長,有個護蔭畀佢成長到,可以安全咁快高長大,咁所以呢個係我睇緊新聞嘅時候係有啲心噏住,都有諗返我自己父母。其實坦白講我好多謝我父母,因為佢哋畀好多自由度我去做我自己想做嘅嘢。」

丁子朗在成長中不斷得到父母的支持,就像以前在讀大學時想回港參選香港先生,又像小時候星期六日不想去補習班,只想畫畫一樣,他的父母都給予他不少的支持及空間,才令今天多一個「藝術家」。

「NEEDLE」背後隱藏的意義?

訪問當日,在畫廊的正中央掛著一幅名叫「NEEDLE」的畫作,丁子朗被問到這一幅畫就是他今次畫展最想表達的思想。他則指今次畫展最想表達的是「愛」:「我覺得愛係一個好緊要,人與人之間交流嘅一個媒介,係因為愛將大家連埋一齊,所以每一幅畫都係關於人與人之間嘅故事。」

「人與人之間的關係,在溝通的過程可能會不小心因為一些說話而傷害了對方。舌頭與舌頭之間的針比喻着在關係中找到平衡的時刻,雙方是不會受到傷害的。但當關係中若有一方無法維持着平衡,那支針就有可能會刺痛對方。」

15幅的畫作中丁子朗最滿意是…

在眾多的畫作中,哪一幅又是丁子朗最滿意的作品?他想了一會後表示:「HONEY」。他認為蜜糖最能代表「愛」,他認為不好好把握愛就會在手中流走。

「蜜糖特質就像愛一樣甜,一樣的濃,一樣的黏笠笠。我們都非常珍重愛,但愛有時像流質的蜜糖一樣,若我不認真的對待,如畫作般把蜜糖捧在手心上,就很容易流走了。」

畫展想讓大家看到丁子朗的另一面

丁子朗坦言這個畫展是想讓大家看到他的另一面,因為他之前參加的畫展都沒有公開,自己亦沒有信心去讓大家知道他是一名畫家:「直到我身邊嘅朋友畀鼓勵我,覺得其實我可以自己試吓做一個畫展喎,我先覺得好啦!」但原來這一番說話已經是朋友三年前跟他說,他表示要「儲一下信心」才能做到。

丁子朗透露「BOUQUET」這幅畫作,他曾經帶著前往內地工作時畫,在他完成一天勞累的工作後,畫畫就可以治癒他的心靈:「希望啲人睇完我啲畫之後會被治癒嘅感覺。」他希望進來欣賞他畫展的人有多重感官的享受,他更特地找調香師為他調配出他常用的香水味道,除了嗅覺,他更預備了一星期的歌單在畫廊中播放,希望進來欣賞畫展的人同時可以了解不一樣的「丁子朗」更多。

舉辦個人畫展壓力大

丁子朗之前曾經參加不少的藝術展,但今次是首次舉辦個人畫展,當中他表示壓力大,因為他擔心畫展的畫作數量會否不足夠大家欣賞。「緊張大師」上身的他說自己又會擔心:「啲人會唔會鍾意呢,會唔會覺得都係畫成咁啫,你係一個點樣嘅人,who care?」今次畫展內的每一項的佈置都是他精心設計過,由一張貼紙到一幅布怎樣放,都是他一手一腳去完全,而畫廊的老闆是他多年的好友,所以給予他無限的支持。

畫廊的老闆是丁子朗多年的好友,所以給予他無限的支持。