專訪｜丁子朗首個個人畫展想表達「愛」　感謝父母從小放手讓他闖

丁子朗（Karl）除了是一位演員、主持人、歌手外，他更是一名藝術家。(陳順禎 攝)

丁子朗（Karl）除了是一位演員、主持人、歌手外，他更是一名藝術家，日前（9日）丁子朗首個個人作品展“Who are you?”於上環一個畫廊舉行。丁子朗過往曾兩度攜同作品登上藝術展，他透過畫畫尋回內在的那個隱藏已久的自己，亦把他鏡頭後鮮為人知的另一面呈現在人前，讓大家一睹他的內心世界。



丁子朗透過畫畫尋回內在的那個隱藏已久的自己，亦把他鏡頭後鮮為人知的另一面呈現出人前，讓大家一睹他的內心世界。(陳順禎 攝)

丁子朗除了藝人身份，更想表達自己是藝術家

丁子朗今次是首次舉辦個人畫展，對於身份的轉變，他覺得對他來說意義很重大：「我覺得我自己一直都係一個藝術家嚟！」而今次他的個人畫展主題是“Who are you?”他表示很適合，因為有兩個意思：「第一個係『你邊位啊？』Who are you，第二個就係你真係邊個？你係邊個人嚟？」丁子朗解釋畫展主題意思：「好多人都會覺得你係一個叫做畀人認識嘅演員啦、主持或者唱歌跳舞，咁做咩無啦啦畫畫呢？」更指有人會覺得他畫畫是「just for the show」，讓人拍照而已，畫畫對於他來說不是一場「show」，而是想把自己的「藝術倉庫」擴大。

丁子朗首個個人畫展主題是「Who are you」。(陳順禎 攝)

丁子朗想透過舉辦畫展讓大家知道他很認真做這件事，提到舉辦今次的畫展是想有人知道他的心路歷程：「今次我想擺出嚟畀大家睇我作為一個畫畫嘅人心路歷程同成長過程，所以呢個係我一直以來都做緊嘅事情！」而第二個「Who are you」的意思是個人的定位，他續說：「好多時候我哋都問自己你係一個咩嘢嘅人？我係一個仔啦，對於我父母嚟講我係一個小朋友啦，對於都有好多唔同嘅lable。但係你點樣標籤你自己呢，呢個好緊要！」丁子朗透露他是從畫畫中找到自己：「原來我係一個點樣嘅人，我鍾意做啲乜嘢，咁所以你要知道自己係啲咩人，你先至可以追求到你要嘅嘢，我好開心我透過畫畫係做得到。」

丁子朗想大家思考一下自己的定位。(陳順禎 攝)

從小就培養出畫畫的興趣

原來丁子朗是從小就開始畫畫，他很高興父母有這個「容量」讓他去做這件事：「你知依家有好多父母都係希望自己嘅小朋友喺學業上有個成績啦！」又表示現今的父母不希望課外活動佔據小朋友太多的時間，而自己的父母就讓他從小培養這個興趣。而最啟發他畫畫的是小學老師：「佢亦都係一個影響我好深嘅油畫老師，咁就一直嘅畫作其實都傳承到佢啲嘢，希望有佢嘅一半啦！」

丁子朗感謝父母從小放手讓他闖。(陳順禎 攝)

畫風、畫作都隨著心情而轉變

在畫風方面丁子朗表示是有轉變的，畫風是根據心情而作出變化：「幾年前嘅畫風係比較幼嫩啲嘅的確係，咁但係依家我覺得唔關畫風事，畫風係一個skill，但係會令到我幅畫背後嘅意義係諗多咗好多嘢！因為可能人生經歷多咗事情之後，就想有更多嘅思想擺落幅畫度。」他立即指著一幅數年前畫的畫，而這幅畫作他想表達的是「父母」，其實他不止一幅畫作與父母有關，另一幅也是與父母有關。

丁子朗不止一幅畫作與父母有關。(陳順禎 攝)

丁子朗說到在畫畫時什麼心情都會出現，但畫作會隨著他的心情而起變化：「我有一排真係唔開心的話，我會畫啲畫係唔知點解我控制唔到會暗啲㗎喎！可能感覺上係sad啲，一排可能開心啲嘅時候，我啲畫望落去又真係colorful少少㗎喎！」他被問到哪一幅畫作是在心情差的時候完成，他指著一幅椅子下面有一隻小熊的畫，表示這個是在心情差的時候畫，他解釋當時因為看了一則新聞：「有一個家長佢迫自己小朋友一至日都要讀書，但個成績係好好嘅，所以就上咗新聞啦！其實個小朋友都幾慘，由細到大都呢個自主權去選擇自己究竟係唔係真係鍾意呢樣嘢，接受到嘅教育竟係我要讀書，讀書叻就代表有好出路，係一個好嘅小朋友。」更指小朋友可能不知道其他方面出色同樣也是「好嘅小朋友」，於是他就反思這個情況會不會就是現今社會裡典型父母的寫照。

丁子朗說到在畫畫時什麼心情都會出現，但畫作會隨著他的心情而起變化。(陳順禎 攝)

這幅「TEDDY and THE CHAIR」的意思

「亞洲家庭的家長時常有一個望子成龍的心態，而且在小朋友成長的過程中時常出現過度地保護，以致他們長大成人都是一直在家長的護陰下。但凡事都有兩面，小朋友能在家長的心儀環境下茁壯成長，但同時亦限制了小朋友對自己的自我認識和發展。」

「TEDDY and THE CHAIR」，原來背後有意思。(陳順禎 攝)

他解釋：「呢張凳係屋企必須嘅嘢，好家庭嘅代表，咁個小朋友係啤啤熊啦，係個凳下面屈住咗，咁可能佢就係一直畀家人頂住嘅一個無形嘅壓力喺度。掉返轉咁諗，就係其實個小朋友亦都可以喺個凳下面茁壯成長，有個護蔭畀佢成長到，可以安全咁快高長大，咁所以呢個係我睇緊新聞嘅時候係有啲心噏住，都有諗返我自己父母。其實坦白講我好多謝我父母，因為佢哋畀好多自由度我去做我自己想做嘅嘢。」

「TEDDY and THE CHAIR」的解釋都有正反兩面。(陳順禎 攝)

丁子朗在成長中不斷得到父母的支持，就像以前在讀大學時想回港參選香港先生，又像小時候星期六日不想去補習班，只想畫畫一樣，他的父母都給予他不少的支持及空間，才令今天多一個「藝術家」。

丁子朗在成長中不斷得到父母的支持，覺得自己好幸福。(陳順禎 攝)

「NEEDLE」背後隱藏的意義？

訪問當日，在畫廊的正中央掛著一幅名叫「NEEDLE」的畫作，丁子朗被問到這一幅畫就是他今次畫展最想表達的思想。他則指今次畫展最想表達的是「愛」：「我覺得愛係一個好緊要，人與人之間交流嘅一個媒介，係因為愛將大家連埋一齊，所以每一幅畫都係關於人與人之間嘅故事。」

畫廊的正中央掛著一幅名叫「NEEDLE」的畫作。(陳順禎 攝)

「人與人之間的關係，在溝通的過程可能會不小心因為一些說話而傷害了對方。舌頭與舌頭之間的針比喻着在關係中找到平衡的時刻，雙方是不會受到傷害的。但當關係中若有一方無法維持着平衡，那支針就有可能會刺痛對方。」

「NEEDLE」背後隱藏的意義？(陳順禎 攝)

15幅的畫作中丁子朗最滿意是…

在眾多的畫作中，哪一幅又是丁子朗最滿意的作品？他想了一會後表示：「HONEY」。他認為蜜糖最能代表「愛」，他認為不好好把握愛就會在手中流走。

15幅的畫作中丁子朗最滿意是…(陳順禎 攝)

「蜜糖特質就像愛一樣甜，一樣的濃，一樣的黏笠笠。我們都非常珍重愛，但愛有時像流質的蜜糖一樣，若我不認真的對待，如畫作般把蜜糖捧在手心上，就很容易流走了。」

「HONEY」背後隱藏的意義。(陳順禎 攝)

畫展想讓大家看到丁子朗的另一面

丁子朗坦言這個畫展是想讓大家看到他的另一面，因為他之前參加的畫展都沒有公開，自己亦沒有信心去讓大家知道他是一名畫家：「直到我身邊嘅朋友畀鼓勵我，覺得其實我可以自己試吓做一個畫展喎，我先覺得好啦！」但原來這一番說話已經是朋友三年前跟他說，他表示要「儲一下信心」才能做到。

丁子朗坦言這個畫展是想讓大家看到他的另一面。(陳順禎 攝)

丁子朗透露「BOUQUET」這幅畫作，他曾經帶著前往內地工作時畫，在他完成一天勞累的工作後，畫畫就可以治癒他的心靈：「希望啲人睇完我啲畫之後會被治癒嘅感覺。」他希望進來欣賞他畫展的人有多重感官的享受，他更特地找調香師為他調配出他常用的香水味道，除了嗅覺，他更預備了一星期的歌單在畫廊中播放，希望進來欣賞畫展的人同時可以了解不一樣的「丁子朗」更多。

丁子朗透露「BOUQUET」這幅畫作，他曾經帶著前往內地工作時畫。(陳順禎 攝)

舉辦個人畫展壓力大

丁子朗之前曾經參加不少的藝術展，但今次是首次舉辦個人畫展，當中他表示壓力大，因為他擔心畫展的畫作數量會否不足夠大家欣賞。「緊張大師」上身的他說自己又會擔心：「啲人會唔會鍾意呢，會唔會覺得都係畫成咁啫，你係一個點樣嘅人，who care？」今次畫展內的每一項的佈置都是他精心設計過，由一張貼紙到一幅布怎樣放，都是他一手一腳去完全，而畫廊的老闆是他多年的好友，所以給予他無限的支持。

丁子朗雖然之前曾經參加不少的藝術展，但今次是首次舉辦個人畫展，當中他表示壓力大。(陳順禎 攝)

畫廊的老闆是丁子朗多年的好友，所以給予他無限的支持。