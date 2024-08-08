Lucy李元元衝出國際同媽媽去旅行　新髮型惹熱議：去韓國做女豚

李璨琛與太太梁志瑩（Sophia）結婚11年育有兩個可愛女兒，6歲大女李元元（Lucy）和1歲細女李斐斐（Sucy）都是「當紅星二代」，而由媽媽經營的Instagram粉絲人數高達近43萬。日前Lucy媽Sophia在IG分享兩母女去韓國的旅行照片，大批網民看到Lucy的新髮型後，都笑問Lucy是否去韓國做「女豚」。

Lucy媽Sophia在IG分享兩母女去韓國的旅行照片。（IG圖片）

Lucy好可愛！（IG圖片）

Sophia爆Lucy原本話要留肚吃飛機餐，結果在Lounge吃了兩塊pizza、一份芝士通心粉、一份燴雞肉和一個朱古力甜品。（IG圖片）

Lucy媽Sophia昨日在IG分享單拖帶Lucy去韓國旅行的照片，並留言寫道：「差唔多五年之後，我哋終於可以再次起程去旅行，好期待，真開心，好興奮！」她更透露此行不是去馬來西亞探爸爸李燦琛，而是去9日韓國之旅。Sophia又大爆Lucy原本話要留肚吃飛機餐，豈料入到lounge，結果吃了兩塊pizza、一份芝士通心粉、一份燴雞肉和一個朱古力甜品，吃飽飽才上機。

Lucy古靈精怪的表情及性格圈粉無數。（IG圖片）

Lucy非常有表演慾。（IG圖片）

在照片及片段所見，Lucy背上粉紫色背囊，自行拖著手提行李喼。在Lounge吃飽後，更幫媽媽Sophia拖行李，走到登機橋時，清楚看到Lucy的七彩顏色新髮型。其後Sophia在IG的限時動態貼出Lucy的新髮型，並寫上：「我哋兩個自從疫情之後冇去過旅行冇搭過飛機，今次係第一次，所以我俾佢整個crazy hair上機。」

Lucy七彩顏色新髮型。（IG圖片）

有大批網民及粉絲看到照片後，都留言大讚Lucy新髮型有型：「嘩！個髮型，型到呢」、「韓國正，佢個髮型…笑死」、「後面完全認唔到係Lucy」、「Lulu終於去韓國做女豚」、「去韓國做 BLACKPINK 師妹」、「Lulu一個奸計得逞嘅得米樣，正！」

48歲的李璨琛與太太梁志瑩（Sophia）結婚11年育有兩個可愛女兒。（IG圖片）

細女李斐斐（Sucy）都非常可愛！（IG圖片）