何猷君名媛舊愛曬孕照暗示做未婚媽媽　兩度婚姻失敗BB經手人成謎

已故賭王何鴻燊與四太梁安琪兒子何猷君，曾於2015年與新加坡華裔富豪林榮福的女兒林慧俐 (Kim) 拍拖，可惜二人戀情維持不久後便宣告分手。林慧俐於2017年公開與許斌楷結婚生子的消息，然而這段婚姻亦只維持了一年多便離婚收場。2021年林慧俐在朋友介紹下認識第二任老公Leslie，二人拍拖數月便宣布訂婚，她當時更收下估計超過200萬新元（約1153萬港元）的聘禮，但二人的婚姻只維持兩個月便已經分居。

林慧俐的富豪爸爸林榮福因為熱愛足球，所以於2014年以1億歐元（約8.38億港元）購入西甲球隊華倫西亞70.4%的股權，成為班主。(ig@kimlimhl)

林慧俐出身豪門行頭十足。（IG：@kimlimhl）

林慧俐婚紗照。（IG：@kimlimhl）

雖然經歷過婚姻失敗，但林慧俐依然相信愛情，她的感情生活繼續多姿多采。林慧俐昨日（7日）在社交網分享了一條影片報喜，曬出孕肚。影片一開始，見到空中出現無人機排出「Happy Birthday Kim Lim」，之後轉成「IS IT A GIRL？」、「IS IT A BOY？」。林慧俐的孕肚目測有6、7個月，她雖然沒有在片中揭曉BB性別，不過卻被朋友出賣她腹中BB是仔仔。

無人機慶生以及宣布陀B喜訊。(IG圖片)

無人機慶生以及宣布陀B喜訊。(IG圖片)

無人機慶生以及宣布陀B喜訊。(IG圖片)

林慧俐在影片下以英文留言表示：「我特別關注所有的單親媽媽，我知道這非常艱難，尤其相比結婚的夫妻，你們獲得的資源太少了。你們經歷的掙扎是真實的，感到不知所措是正常的。」疑暗示成為單親媽媽。林慧俐自從2022年與第二任老公Leslie離婚段，便未有再公開新戀情，不過她今年4月曾在IG曾兩度晒出與一名男子的親密合照，未知是否她肚裡BB的經手人。

林慧俐孕肚目測有6、7個月。(IG圖片)

林慧俐孕肚目測有6、7個月。(IG圖片)

林慧俐孕肚目測有6、7個月。(IG圖片)

林慧俐孕肚目測有6、7個月。(IG圖片)

林慧俐孕肚目測有6、7個月。(IG圖片)