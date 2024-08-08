猜猜我是誰｜重溫郭晶晶霍啟剛世紀婚禮　揭跳水皇后呢樣潛藏實力

由方東昇及黃曉瑩攜手炮製的無綫首個跨平台新聞通識遊戲《猜猜我是誰》（英文名：《Be Our Guess》），下周一（12日）開始，節目將延後至晚上7點半翡翠台播映，而無綫新聞台（83台）的公布答案時間，則維持於下午4點30分。

今集主角係「跳水皇后」郭晶晶。

今集主角係「跳水皇后」郭晶晶。

打破師姐伏明霞紀錄

節目為配合奧運熱潮，推出一共11集以「運動」為主題的系列。中國國家隊跳水紅人全紅嬋，前日（6日）在巴黎奧運出戰女子10米台單人跳水決賽，再度展現超強「水花消失術」，其中「全十分」一跳更是技驚四座；全紅嬋最終以總分425.6分「嬋」聯冠軍；年僅17歲便在兩屆奧運斬獲3面金牌，打破師姐伏明霞紀錄，成為中國奧運史上最年輕的三金王。

郭晶晶和小師妹全紅嬋感情要好。（微博）

郭晶晶同香港好有緣分

全紅嬋的卓越表現及成就，在內地及香港掀起跳水熱，為國家隊跳水運動員贏盡好評，連帶以往的跳水代表亦備受關注，其中一位便是昨晚（7日）《猜猜我是誰》主角—「跳水皇后」郭晶晶！內容除圍繞晶晶近年積極行善、關注小朋友及青少年等社會議題，又重溫晶晶在奧運奪金後的訪港趣聞，以及2012年的世紀婚禮盛況。

2004年奧運完咗之後，郭晶晶隨國家隊訪港，被大批香港傳媒追訪，場面墟冚。

2004年奧運完咗之後，郭晶晶隨國家隊訪港，被大批香港傳媒追訪，場面墟冚。

2004年奧運完咗之後，郭晶晶隨國家隊訪港，被大批香港傳媒追訪，場面墟冚。

2004年奧運完咗之後，郭晶晶隨國家隊訪港，被大批香港傳媒追訪，場面墟冚。

2008年，盛傳與霍啟剛蜜運的晶晶，在記招上名副其實搶盡焦點。

昔日訪問片段揭幽默本質＋潛藏金句實力

為巴黎奧運擔任裁判長而屢次成為焦點的郭晶晶，與香港其實非常有緣分。除了因為老公是港協暨奧委會副會長霍啟剛，身為奧運4金得主的晶晶，早於做運動員時已與香港結緣。《猜猜我是誰》昨日一集重溫晶晶2004年及2008年奪金後隨國家隊訪港的珍貴片段，晶晶更分別展現其幽默本質及金句實力。2004年，晶晶和其他金牌選手到金舖選購金飾，大批傳媒追訪，街道擠得水泄不通；面對萬人空巷，鎂光燈閃個不停，晶晶以搞笑形式驚嘆記者太多：「有點開始閃得眼睛都花了，本身眼睛就不好。」

2008年，盛傳與霍啟剛蜜運的晶晶，在記招上名副其實搶盡焦點。

2008年，盛傳與霍啟剛蜜運的晶晶，在記招上名副其實搶盡焦點。

晶晶輕描淡寫地回應花生式提問，盡顯大將之風。

現場主持都忍唔住提醒媒體要向其他運動員發問問題。

現場主持都忍唔住提醒媒體要向其他運動員發問問題。

2008年，盛傳與霍啟剛蜜運的晶晶在訪港記者會成為傳媒焦點，首8條問題中有一半圍繞其私人生活，包括霍啟剛到北京奧運現場看她比賽，及由霍震霆手上領取金牌的感受；對此晶晶以含羞樣腦筋急轉彎謂：「獲得金牌很開心，不管誰頒獎都很開心。」搞笑的是，由於晶晶實在太搶焦，當時的記者會主持不禁說：「媒體朋友們，今天下午這個發布會，也不是郭晶晶的一個專訪發布會。」認真誇張。

晶晶結婚時，好拍檔吳敏霞（右）做伴娘。

李嘉誠（右）、李澤鉅父子。

李兆基（中）、李家誠同李家誠太太李徐子淇。

成龍

汪明荃

鍾楚紅

晶晶師姐伏明霞同老公梁錦松。

+ 3

節目又播出晶晶與啟剛於2012年11月11日舉行的世紀婚宴，當年的焦點除了一對新人，還有為晶晶任伴娘的跳水好拍檔吳敏霞，星光熠熠的場面亦相當有記憶點，到賀政商、娛樂圈及體壇名人包括，政商界：李嘉誠父子、李兆基、李家誠、李徐子淇、呂志和夫婦、何超瓊、唐英年夫婦、譚惠珠等；影視圈：方逸華、成龍、汪明荃、鍾楚紅、黃錦燊、趙雅芝、曹敏莉、王愛倫、朱凱婷、向海嵐、陳法蓉等；體壇：香港單車名宿黃金寶、牛下女車神李慧詩，晶晶師姐伏明霞與老公梁錦松。

郭晶晶退役後熱衷參與公益事務。

郭晶晶退役後熱衷參與公益事務。

郭晶晶退役後熱衷參與公益事務。

郭晶晶退役後熱衷參與公益事務。