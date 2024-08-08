無綫人氣花旦萌爆童年照證女大十八變　自揭黑歷史曾被笑豐乳巨臀

現年43歲的姚子羚一向有樣有身材，還有演技，是不少人心目中的女神。她擔演女一的劇集《反黑英雄》月前熱播，她在劇中演技備受讚賞。其中一集講述姚子羚飾演的林雪兒被施以打毒針酷刑，結果她因被注射過量毒品，出現暈眩、嘔白泡、流鼻血、抽搐等生理反應，由於心有不甘及極度痛楚，更數度眼泛淚光，之後她又被冰塊近乎活埋，痛苦至面容扭曲、痛苦尖叫的演繹，絕對是姚子羚演技晒冷之作。劇集播出後她的人氣再次上升。

姚子羚演技大爆發。

姚子羚演技大爆發。

忙於工作的姚子羚近日就抽空陪伴了由台灣來港的親人。她於社文網曬出她與姪女小時候的合照，留言寫道：「小時候的我，每年暑假都會回台灣探親～我們以前就會經常在一起玩，是我人生其中很快樂的時光😌她們叫我姑姑，也就是我的表侄女！這次來港的短聚，也勾起我們很多小時候的回憶💖👧🏻🧒🏻猜猜那個才是和我小時候合照的表姪女？🤭🤭🤭」相中的姚子羚梳了一個bob頭，戴着紅色框眼鏡，相當可愛。不少網民都大讚小時候的姚子羚萌爆，嘴型與現在一模一樣，但卻愈大愈靚女，真是女大十八變，甚至認不出是她。

姚子羚與她的兩名姪女。(ig圖片)

姚子羚小時候與她姪女合照。(抖音)

姚子羚小時候與她姪女合照。(ig圖片)

身為無綫花旦的姚子羚入行至今一直都非常之苗條，可能有些人更會覺得她太瘦。而最令人羨慕又妒忌的是她瘦得來卻仍然擁有美好身材！不過她原來都曾經是個肥妹仔一名。她曾自爆這段她少女時代在澳洲讀書是肥妹仔的「黑歷史」，還出賣了自己一張攝於18歲時的「肉照」。相中的子羚塊臉圓碌碌，包包面加上肥嘟嘟的身形真係好可愛呀，根本無可能認到是她。就連她自己都話：「你完全係唔可以相信以前喺澳洲嘅姚子羚，係比依家嘅我肥起碼一個碼，嗰時有啲內地嘅同學仔會取笑我，用一個四字詞語 ，係叫我做『豐乳巨臀』。」

子羚以前肥到畀人笑佢係豐乳巨臀。

好索呀！

子羚好誘人。

姚子羚大曬水着美照。(姚子羚ig)