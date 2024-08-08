同居少女諸事卜｜雲浩影喊戲憶往事淚崩　感動Kayan9896

VIU原創劇《同居少女諸事卜》即將於「黃Viu煲劇平台」登場！由雲浩影（Cloud）、吳家忻（Kayan9896）和蘇皓兒（Chloe），聯同郭嘉駿（193）、何啟華（阿Dee）及林德信 （Alex）主演，故事講述於同一屋簷下生活的三位不同個性女生，所遇到的愛情問題，當中首次拍劇的Cloud更周旋在「初戀情人」193與「穩交男友」阿Dee之間，被喻為全劇的「艷遇擔當」。

VIU原創劇《同居少女諸事卜》由雲浩影（Cloud）、吳家忻（Kayan9896）和蘇皓兒（Chloe），聯同郭嘉駿（193）、何啟華（阿Dee）及林德信 （Alex）主演。

「艷遇擔當」絕非易做，周旋在193與阿Dee之間的Cloud，在劇中有不少爆喊場面，大考演技，Cloud亦坦言是很大挑戰。拍攝喊戲期間，工作人員為了令Cloud好好蘊釀情緒，開拍前均保持安靜，氣氛靜寂，拍劇初哥Cloud亦十分專業，培養好情緒，埋位話喊就喊，令拍攝十分順利。事後Cloud受訪時表示：「其實挑戰都好大，今日拍攝呢場戲，唔係第一場喊戲，之前同阿Dee分手都喊咗一次，拍喊嘅MV就拍得多，但劇就係第一次，目前最大挑戰就係喊完之後點樣收拾心情，而家我嘅感受仍然好想喊，因為為咗喊戲，我回想一啲往事，而家我嘅情緒仲喺呢啲傷心往事入面。」

Cloud坦言是很大挑戰。

Cloud又表示跟阿Dee拍攝分手戲非常難忘，大讚對方演戲很有感染力，她謂：「嗰場戲係喺戶外拍攝，第一次喺戶外轉妝轉頭，感覺好新鮮，同阿Dee合作，佢好有感染力，好犀利，所以非常深刻。」

Cloud表示跟阿Dee拍攝分手戲非常難忘。

Kayan9896及Chloe討論𥄫仔

至於同劇另外兩位女主角Kayan9896與Chloe，相對Cloud拍爆喊戲，表現較為輕鬆，二人雖首次合作，就已經非常熟落，不時有講有笑，Kayan9896表示：「其實我哋之前係網友嚟，IG互相Follow，今次拍劇終於深度認識，大家圍讀時都有啲緊張，傾傾吓發現原來呢個女仔好nice。」問到她們傾談話題圍繞甚麼？Chloe指：「我哋有好多題外話，始終呢套劇講談戀愛、𥄫仔，所以我哋都有傾呢類話題，講吓自己鍾意嘅類型、以前啲對象點樣對待自己、以後應該點樣部署。」

Kayan9896與Chloe表現較為輕鬆。

講到難忘場口，Kayan9896直言難忘Cloud的喊戲，感覺揪心，而Chloe則表示難忘跟陸駿光演對手，她說：「陸駿光飾演一個非常油膩大叔，佢時時刻刻都會對住我單眼、講肉麻說話，搞到我不斷要忍笑。」

Kayan9896直言難忘Cloud的喊戲。

Viu 原創劇《同居少女諸事卜》故事簡介

窮苦籃球運動員Tracy（蘇皓兒飾）搬到表姐Iris（Kayan9896飾）的出租屋準備展開新生活，豈料Iris的前室友Sammy（雲浩影飾）卻突然反口要搬回來，兩房一廳的單位頓時不夠住！夾在中間的神婆Iris唯有以占卜擺平矛盾，順道揭開三個女生大相逕庭的愛情觀！一間屋，三位少女，五段關係，道出當下千禧世代女生的戀事。