Renee李蔓瑩激烈擁抱強吻「小鮮肉多毛男」　態度超進取主動

「網絡女神」Renee李蔓瑩與同性密友Joe早前分手後感情生活一直是空白狀態，她接受《香港01》訪問時坦言自己是雙性戀，一眾網民都對Renee再次投入單身市場而感到興奮。今日（08/8）她突然分享了一段「攬啜小鮮肉多毛男」的短片，片中的她不斷親吻後生「小鮮肉多毛男」，非常之進取！



Renee李蔓瑩大大啖吸貓。（threads@reneebobo）

Renee李蔓瑩大大啖吸貓。（threads@reneebobo）

沒錯，片中的「小鮮肉多毛男」就是Renee的受貓Nigo。過程中Renee將Nigo抱在懷中，不停的「吸貓」，而Nigo就似是略有不滿的發出「唔~嗯~」的聲音，Renee就說：「唔得㗎？唔，孤寒嘅？咁你唔走？」

Renee李蔓瑩連身泳衣超DEEP V設計，令好身材表露無遺。（IG：@reneebobo）

Renee李蔓瑩連身泳衣超DEEP V設計，令好身材表露無遺。（IG：@reneebobo）

Renee李蔓瑩連身泳衣超DEEP V設計，令好身材表露無遺。（IG：@reneebobo）

Renee李蔓瑩連身泳衣超DEEP V設計，令好身材表露無遺。（IG：@reneebobo）

（ig@reneebobo）

Renee李蔓瑩連身泳衣超DEEP V設計，令好身材表露無遺。（IG：@reneebobo）

（ig@reneebobo）

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李蔓瑩（IG@reneebobo）

Renee終完成工作回港並在IG上載靚相報平安。（IG/ @reneebobo）

Renee不時會做Gym。（IG/@reneebobo）

李蔓瑩（IG@reneebobo）