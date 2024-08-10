余宗遙睇穿丁子朗畫作描述親密關係　爆對方秘密：藝術源自於生活

丁子朗日前（8日）於上環一畫廊舉辦首個個人畫展《Who Are You?》，他的一班好朋友森美、麥美恩、冼靖峰及余宗遙到場為他打氣。

丁子朗的一班好朋友森美、麥美恩、冼靖峰及余宗遙到場為他打氣。(胡凱欣 攝)

冼靖峰及余宗遙接受《香港01》訪問時，余宗遙就表示不是第一次看他的畫作：「佢平時有show過畀我睇，有啲比較簡單啲嘅畫，咁但係關於手手腳腳就我都係第一次睇嘅啫。同埋每一幅畫呢，有關好多呢個每個人嘅比較親密啲關係，咁所以我就諗緊會唔會其實可能藝術呢啲嘢源自於生活。」更笑指丁子朗生活比較精彩。

冼靖峰及余宗遙接受《香港01》訪問。(胡凱欣 攝)

冼靖峰也表示不是第一次看他的畫作：「喺上海嘅時候，其實我哋都有傾過，佢已經想話自己gallery exhibition。我都知道佢會出去定期去睇嘅，咁佢就同我解釋咗好多就係點樣connect with一幅畫，再睇下究竟個meaning係咩messages，有啲乜嘢，但我發現自己真係冇呢方面嘅天份。」冼靖峰坦言自己看不明白畫中意思，但今次再在畫展中觀看，他發現自己有一點點明白了，在場中亦有一至兩幅喜歡的畫。

冼靖峰坦言自己看不明白畫中意思，但今次再在畫展中觀看，他發現自己有一點點明白了。(胡凱欣 攝)

余宗遙率先表示自己最喜歡「四隻腳嗰幅」（BOUQUET）：「因為我鍾意啲嘢係完全睇唔明嘅！」余宗遙說自己有看這幅畫的簡介，但看完之後更不明白。而另外一幅喜歡的畫作就是「兩條脷」（NEEDLE）：「隔住隻牙籤嗰幅！」立即被冼靖峰糾正不是牙籤是針來的，余宗遙搞笑地說是：「牙縫刷囉，鐵造嘅牙縫刷！」

余宗遙率先表示自己最喜歡哪一幅畫。(胡凱欣 攝)

冼靖峰就表示自己最喜歡的是《PINKY PROMISE》，因為畫中「勾手指尾」這個動作令他想起與父母及朋友的承諾：「呢樣係冇法律嘅約束性，咁但係就我應承咗你，勾手指尾就一定要做到。好似人愈來愈大係少咗同人勾手指尾呢樣嘢，可能人大咗就講啲現實啲嘅嘢，點樣寫落份contract度，但其實最深刻嘅反而係勾手指尾冇約束性嘅嘢。」冼靖峰更指想買下丁子朗的這幅畫作，因為這畫作能夠喚醒他「承諾」的最初。

冼靖峰就表示自己最喜歡的是《PINKY PROMISE》，因為畫中「勾手指尾」這個動作令他想起與父母及朋友的承諾。(胡凱欣 攝)

冼靖峰及余宗遙被問到能否感受到丁子朗的這個畫展想帶什麼訊息出來，冼靖峰就覺得是：「我覺得係佢由細到大嘅心路歷程囉，佢遇過嘅人，佢遇過好深刻嘅事。」

丁子朗由細到大嘅心路歷程。(陳順禎 攝)

今次丁子朗舉辦個人的畫展，冼靖峰及余宗遙都有現身撐場，亦把大家的關係拉近。余宗遙坦言已有數個月沒見過丁子朗了，更因為太久沒見過丁子朗而感到十分興奮，一直笑不停：「太久冇見，真係好耐冇見。」