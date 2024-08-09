何太直播凶神惡煞再鬧何伯蠢　提黑粉即爆粗鬧：呢班X街！冇X用！

76歲何伯與何太因《東張西望》連日報道而引起全城熱話，成為網絡紅人的何太連月來都不停開直播，起初兩人會在直播中曬恩愛，但最近何太就在直播中多次大鬧何伯，稱要離婚兼改嫁到美國，日前何伯更被膠紙封嘴疑似「虐老」，惹來網民擔憂而報警，驚動警方調查。不過何太懶理負評，昨日繼續開直播，期間更爆粗鬧黑粉。

昨日（7日）何太開直播時，更見何伯疑似被虐待？(直播截圖)

何太何伯昨日在公園開直播，何伯不停為何太撥扇。何太提到有不少人做直播能賺大錢，更炫耀自己在抖音的粉絲群已經有4.9萬人數：「如果唔係畀你哋啲黑粉喺度惡搞我，我都真係好出名，全中國都識得我哋，有華人嘅地區都識。」何太繼指遭黑粉惡意中傷，卑鄙及無人性：「 黑粉會有惡報，禽獸不如，畜生都有用處，（黑粉）真係冇X用！」

何太何伯昨日在公園開直播。（直播畫面）

何太凶神惡煞再鬧何伯蠢。（直播畫面）

何太在直播中段表示有蚊，何伯立即為何太撥扇，其後何太指天氣熱，溫柔地著何伯多喝水，當何伯扭開水樽時，何太突然大鬧何伯：「扭個死人蓋都發出咁嘅聲音，你係咪又想我鬧你啊？！邊個叫你扭得太實，所以人蠢咪咁樣囉！」何太繼續在直播中大鬧黑粉，期間有不少網民留言問何太幾時離婚及幾時送何伯入老人院，何太一度情緒激動，更爆粗表示：「我幾萬粉絲，呢啲就係我嘅財富，X你個街，黑粉，衰X黑粉！我畀你呢班X街搞到我冇收入。」何太還表示要買手提電腦開YouTube直播收取盈利，更指不會向黑粉低頭，會一直做直播。