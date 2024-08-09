《完美的家族》｜金炳哲孖尹世雅再演夫妻默契十足　掀起追劇熱潮

由日本電影《在世界中心呼喚愛》導演行定勳執導，朴柱炫、金炳哲、尹世雅和崔藝彬等主演的Viu Original原創懸疑韓劇《完美的家族》將於8月14日晚上隆重登場。改編自人氣網路漫畫，Viu Original原創韓劇《完美的家族》講述孤兒崔善熙（朴柱炫飾）被崔真赫（金炳哲飾）和河恩珠（尹世雅飾）夫婦收養後，一家三口過著幸福美滿的生活；直至善熙捲入朋友京浩（金永大飾）的死亡事件，隨著圍繞她的黑幕被逐步揭開，一個完美得可怕的家庭也即將崩塌⋯⋯

尹相鉉。（資料照片）

朴柱炫。（資料照片）

導演行定勳韓國出道

憑《在世界中心呼喚愛》橫掃各大電影節的知名導演行定勳首度執導韓劇，原來他被《完美的家族》的劇本和陣容所吸引：「我在日本通常拍攝愛情和青春題材，然而《完美的家族》是一個以家庭為主的故事，我收到劇本後覺得很好玩，所以決定嘗試。一部劇的成功有80%都是由選角決定，我們已經聚集了很棒的演員！雖然這是我第一部韓劇，但演員們讓我們感到放心，我也很期待觀眾看到他們的演出。」

金永大。（資料照片）

朴柱炫認千載難逢

繼2019年人氣韓劇《天空城堡》後，金炳哲和尹世雅再度搭檔演出夫妻，金炳哲期待能夠呈現出與前作不同的默契，尹世雅則表示：「能夠和他一起工作真是太好了！他是一個很好的對手，希望我們可以多多合作。」二人的「女兒」朴柱炫也談到接拍該劇的主因：「善熙和我目前為止演過的角色有著180度的不同，雖然我演戲的時間並不長，但是當我看到這個劇本後，我就停不下來，因為我對背後的故事感到好奇！我實在沒有理由不選擇這個作品，因為劇本太優秀了，而且我幾乎沒有和前輩們合作的經驗，所以我認為這是一個千載難逢的機會。」