奧運張家朗再掀劍擊熱　TVB重播《四葉草》 重溫當年串星雲集

今屆巴黎奧運會，香港代表張家朗江旻憓分別劍擊比賽奪得金牌，再次掀起劍擊熱潮，TVB亦宣布8月17日起，逢周六及周日深夜12:15分重播，以劍擊為主題的青春劇《當四葉草碰上劍尖時》。



《當四葉草碰上劍尖時》（網上圖片）

《四葉草》以花劍為主題，實在走得好前。（TVB）

張家朗奧運奪金，令《當四葉草碰上劍尖時》翻Hit。（資料圖片/袁志浩攝）

當四葉草碰上劍尖時（2003年）：當中亦有提及劍擊上的部署和必殺技，如「久防必失」等。（《當四葉草碰上劍尖時》劇照）

《當四葉草碰上劍尖時》2003年播出，有黃婉佩、黎諾懿、陳自瑤、李逸朗、唐詩詠和姚子羚等主演，以劍擊為主題捧紅戲中幾位新演員。劇情講述一所私立高校的劍擊學會有四大劍神，戰無不勝，但比賽前一天四人突然消失，學校被打回原形。新學年開始後，運動天才新生歐陽樂（李逸朗飾）與哥哥歐陽逸（黎諾懿飾）入讀該高校，與插班生富家子朱滿堂（李雨陽飾）及傍友關宇龍（陳宇琛飾）慢慢化敵為友，亦與女主角鄭嘉南（黃婉伶飾），得好友高晴（唐詩詠飾）、藍雪文（姚子羚飾）、黃妙兒（戴夢夢飾）及十三妹（(傅嘉莉飾）有感情關係。

香港劍擊代表隊「大師兄」張小倫，是港隊多年來的領軍人物。（IG：@siulun_shawn）

張小倫原來是《當四葉草碰上劍尖時》黎諾懿的劍擊替身。（IG：@siulun_shawn）

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21年前劇集播出時，劍神張家朗都只得6歲。男主角黎諾懿飾演的劍擊部隊員歐陽逸，有不少比賽場面，原來是張家朗好隊友，前劍擊港隊大師兄張小倫擔任黎諾懿劍擊替身﹗《四葉草》當年有不少偶像客串，如陳奕迅、容祖兒、謝霆鋒、陳冠希、薛凱琪、Cookies、陳文媛等，卡士強勁。傳說中的四大劍神，則由BOYZ成員關智斌、張致恒（Steven）和Shine成員徐天佑及黃又南飾演。

到底客串陣容有幾誇：