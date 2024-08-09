《忠烈楊門》首演楊家將曬冷場面震撼 汪明荃演出獲觀眾叫好

由粵劇出品人彭美施(施姐) 總策劃，阿姐汪明荃率領當今粵劇界超過十多位出色文武生及花旦，集合台前幕後逾170人龐大陣容，新編粵劇《忠烈楊門》昨晚(8月8日)起，一連四晚假西九文化區戲曲中心大劇院公演，四場早已全場爆滿一票難求，在粵劇界貢獻良多的汪阿姐，個人更再一次突破在粵劇舞台框框，首度演老角佘太君，阿姐事前坦言好緊張壓力好大，但昨晚首演她將佘太君保家衛國暨忠義又不失威嚴，痛失親人的哀傷都演繹得淋漓盡致，甚至改唱平喉腔調亦拿捏準確，觀眾給阿姐如雷掌聲不絕，證明她再一次突破演藝事業框框非常成功，觀眾對她的演出，給予正面及良好肯定。

觀眾讚嘆三個多小時絕無冷場

觀眾更讚嘆粵劇出品人暨總策劃彭美施(施姐) ，如何在三個多小時的演出內絕無冷場，融入連場激戰武場，更有令觀眾催淚情節，第一幕楊家將一眾文武生與花旦，由佘太君率領同台大曬冷，已令觀眾嘩聲四起，感覺好震撼，在劇情加上武打、擊樂、音樂、燈光、特技與服裝交融下，觀眾叫好之聲與掌聲此起彼落，各方戲迷留言感謝只有施姐功力，才能成就了這一台經典好戲。

汪阿姐謙稱：今次演出是一個很好學習機會

在謝幕時，汪阿姐對觀眾說: 「好開心參加今次的演出，是個很的學習機會，由接到劇本，接觸這個劇開始，她一直擔心自己怎樣去做，研究了很久，希望今次演出不要令大家失望。我覺得這是一齣好靚的戲，因為青春無敵，每個花旦、文武生都在粵劇方面獨當一面，好難得能夠集齊一起演出。」阿姐更稱她要多謝施姐帶給觀眾一個這麼好的劇目，多謝各位師傅幫忙排練多次，特別要多謝武師們，打得好辛苦。

汪阿姐戲迷熱烈捧場拍爛手掌，謝幕時候更不斷大叫Liza演得好！「明荃之友會」更送上佘太君氣球造型力撐阿姐。

《忠烈楊門》台前幕後動員逾170人

至於班主施姐在謝幕時稱今次台前幕後總動用了170人參與《忠烈楊門》的大製作，因為她很喜歡《十四女英豪》與《楊家將》故事，所以將兩者集合為一齣戲，她問觀眾收唔收貨呢 ? 觀眾大聲回應 : 「收貨 ! 」阿姐即附和回應：「明天會演得更好! 」 施姐在頭場雖獲好評，但她未有自滿，表示定會檢討改進，期望未來三場演得更好 ! 她更特別多謝擊樂領導高潤權及音樂領導彭錦信與武術總監韓燕明，三位大師協力才有亮麗表現。

施姐自問首場有很多不足之處

施姐補充表示首晚整個演出仍有很多不足之處，會提意見商討改善，由於今次以群戲為主，各演員的戲份安排上難盡善盡美。

吳美英在《忠烈楊門》任藝術總監亦盡心盡力，今次參與演出因為人太多，最困難是夾練習時間，她亦盡量出席每小組的排練，她在台上表示 : 「今次擔任藝術總監是戰戰兢兢心情，尤其是Liza姐的助陣，我本身也挺大壓力，因為阿姐曾演過《楊門女將》穆桂英，阿姐即笑言 : 「今次我升呢（提升級數）啦! 」

《忠烈楊門》多場大戰盡顯一眾文武生、花旦功架

《忠烈楊門》一班文武生與花旦與武師們連場對打，都是重點精髓所在，其中《金沙灘大戰》楊家七子去僅一子回，由廖國森飾演楊令公，聯同七子：宋洪波飾楊大郎、詹浩鋒飾楊二郎、 符樹旺飾楊三郎、 鄺紫煌飾楊四郎、 陳景銣飾楊五郎、王志良飾楊六郎及李秋元飾楊七郎與敵方大戰被伏擊，連場激戰觀眾目不暇給，《天波府變天》由喜事變喪事，佘太君披甲領軍楊宗保遺孀由梁燕飛飾演穆桂英及梁非同反串飾演楊文廣再加上梁兆明飾演呂超大將軍王希穎飾楊大娘、司徒凱誼飾楊二娘、吳思穎飾楊三娘、陳玬橦飾楊四娘、林芯菱飾楊五娘、林穎施飾楊六娘、黃小鳳飾楊七娘及曉瑜飾楊排風一起殺敵的武打場面，梁兆明協助楊門女將擔起勇將對打，觀眾一直拍手打氣，施姐選梁燕飛演穆桂英果然不負所望打得出色，新貴花旦梁非同今次反串楊文廣造型俊俏，贏得觀眾喜愛。