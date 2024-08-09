庾澄慶模樣出現前妻伊能靜社交平台　網民超驚嚇：真的震驚

台灣女星伊能靜與前夫庾澄慶（哈林）近日為了兒子庾恩利（小哈利）罕見同框，雖然並不是一同合體現身，只是在同一影片中出現，但難得的畫面讓不少網民感到震驚，畢竟二人已離婚15年了，各自各有家庭，但他們對兒子的愛完全沒有缺少，大家都替小哈利開心，有如此愛他的父母。

小哈利初登舞台唱歌。（微博圖片）

小哈利近日在海邊參與《負負得正演唱會》，此次亦是他首次在舞台上唱歌，在如此重要時刻，作為父母的伊能靜及哈林雖未到現場，但亦有各自拍片支持，而且哈林拍攝的片段更出現在伊能靜的社交平台上，他對着兒子表示：「哈利，第一次的現場我很緊張，而且唱《情非得已》我更緊張。」而媽媽伊能靜就表示：「兒子，今天是你人生中的初舞台，希望你玩得開心，還有你今天跟朱一龍唱的這首歌，是你來到這個世界上在產房聽到的第一首歌，意義非凡喔，祝你今晚玩得愉快，愛你喔！」

伊能靜與前夫庾澄慶罕見同框。（微博圖片）

在人生初舞台唱着爸爸經典名曲《情非得已》，又演繹自己的新歌《你的模樣》，又令到父母罕見同框，大家都覺得小哈利身上圍着很多愛，是一位很幸福的孩子。而對於哈林出現在前妻伊能靜的社交平台上，不少網民當下確是感到驚訝，大家留言表示：「竟然同框真的震驚了」、「居然再次看到他們同框了」等，認為他們共同目的是為了兒子，看得出用心不少。

網民留言 。（微博圖片）