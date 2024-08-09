巴黎奧運｜8月10日賽事TVB播放時間表　直擊首屆霹靂舞金牌誕生

巴黎奧運賽事進入倒數階段，TVB於星期六播放的賽事大多都是金牌賽！翡翠台於下午2時45分開始會有馬拉松男子組，跆半道各項賽事等，晚上10時30分開始就有 乒乓球 – 女子團體金牌賽，11時35分更有2024年首屆新增的 霹靂舞 – 男子銅牌賽/金牌賽。TVB Plus和明珠台亦分別有 運動攀登 – 女子難度賽、藝術體操 – 集體全能 決賽、韻律泳 – 雙人自由自選 決賽、跳水 – 男子10米高台 決賽 等賽事，相當值得一看。



翡翠台

下午2時45分《2024 巴黎奧運 下午直擊》

馬拉松 – 男子組

跆拳道 – 各項賽事

跳水 – 男子10米高台準決賽

跆拳道 – 各項賽事

晚上10時30分《2024 巴黎奧運 黃金直擊》

乒乓球 – 女子團體金牌賽

晚上11時35分《2024巴黎奧運 重點直擊》

田徑 – 各項賽事

霹靂舞 – 男子銅牌賽/金牌賽

籃球 – 男子金牌賽

圖為2024年8月7日，巴黎奧運在巴黎大皇宮（Grand Palais）舉行男子58 公斤級 跆拳道賽事。（Reuters）

霹靂舞及滑板的比賽場地（Reuters）

世界各地霹靂舞者來港爭取奧運積分。（林藹怡攝）

TVB Plus

下午3時55分《2024巴黎奧運 下午全城撐》

乒乓球 – 女子團體銅牌賽

晚上6時《2024巴黎奧運 今晚全城撐》

運動攀登 – 女子難度賽

藝術體操 – 集體全能 決賽

乒乓球 – 女子團體金牌賽

排球 – 女子銅牌賽

晚上12時《2024巴黎奧運 通宵全城撐》

韻律泳 – 雙人自由自選 決賽

沙灘排球 – 男子金牌賽

波蘭選手米露絲羅贏得運動攀登女子速度賽金牌。（路透社）

8月6日，巴黎奧運會，法國隊出戰韻律泳比賽。（Gonzalo Fuentes／路透社）

明珠台

晚上8時《2024巴黎奧運 直擊》

霹靂舞 – 男子循環賽

跳水 – 男子10米高台 決賽

謝思埸贏得巴黎奧運跳水男子3米板金牌。（路透社）