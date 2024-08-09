巴黎奧運｜8月10日賽事TVB播放時間表 直擊首屆霹靂舞金牌誕生
撰文：林迅景
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巴黎奧運賽事進入倒數階段，TVB於星期六播放的賽事大多都是金牌賽！翡翠台於下午2時45分開始會有馬拉松男子組，跆半道各項賽事等，晚上10時30分開始就有 乒乓球 – 女子團體金牌賽，11時35分更有2024年首屆新增的 霹靂舞 – 男子銅牌賽/金牌賽。TVB Plus和明珠台亦分別有 運動攀登 – 女子難度賽、藝術體操 – 集體全能 決賽、韻律泳 – 雙人自由自選 決賽、跳水 – 男子10米高台 決賽 等賽事，相當值得一看。
翡翠台
下午2時45分《2024 巴黎奧運 下午直擊》
馬拉松 – 男子組
跆拳道 – 各項賽事
跳水 – 男子10米高台準決賽
跆拳道 – 各項賽事
晚上10時30分《2024 巴黎奧運 黃金直擊》
乒乓球 – 女子團體金牌賽
晚上11時35分《2024巴黎奧運 重點直擊》
田徑 – 各項賽事
霹靂舞 – 男子銅牌賽/金牌賽
籃球 – 男子金牌賽
TVB Plus
下午3時55分《2024巴黎奧運 下午全城撐》
乒乓球 – 女子團體銅牌賽
晚上6時《2024巴黎奧運 今晚全城撐》
運動攀登 – 女子難度賽
藝術體操 – 集體全能 決賽
乒乓球 – 女子團體金牌賽
排球 – 女子銅牌賽
晚上12時《2024巴黎奧運 通宵全城撐》
韻律泳 – 雙人自由自選 決賽
沙灘排球 – 男子金牌賽
明珠台
晚上8時《2024巴黎奧運 直擊》
霹靂舞 – 男子循環賽
跳水 – 男子10米高台 決賽