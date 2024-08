潘明璇(Michelle)曾在去年參選港姐,入行後作多方面發展,最近她更入劇組與丁子朗做對手戲。日前(09/8)她趁炎夏出海同陽光玩遊戲,一身比堅尼裝束盡騷她的性感身材,其中一張擺pose以側身示人,有前有後的S型身材實在令人噴血!

潘明璇(Michelle)身材好好!(IG@michelle.poa)

TVB藝人湯之欣更在留言區問道:「why do ur boobs always loook so good(為什麼你的胸部總是這麼好看)」,潘明璇回覆:「would u like to feel them AHAHA(你想不想感受一下,哈哈哈)」。

潘明璇(Michelle)靚咗好多。(IG@michelle.poa)