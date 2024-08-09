王灝兒懶理被鬧「只能共富貴不能共患難」：唔需要理太多人嘅嘢

曾揚言與男友講心唔講金的歌手王灝兒(JW)，早前在社交平台宣布與破產男友葉韋彤（Tarzan）分手，結束6年情，如今斬纜被網民嘲諷有人只能共富貴，不能共患難。回復單身後，JW專注發展事業狂接騷之外，還與朋友合資創業開茶飲，而最近又在屯門區開第三分店，果然吸金力十足。

JW表示不在乎網民點睇自己。（梁碧玲攝）

JW今日（9/8）現身灣仔會展出席《星光熠熠耀保良》拜神時，接受《香港01》訪問時表示：「而家努力加油中，有時都會落鋪頭幫手，不過就唔係成日去。我主要都係諗吓點樣可以幫公司宣傳咁。（咁落力係咪想再置業？）唔係呀，我而家咁勤力就係要供樓呀。不過去到我呢個年紀，我覺得就係要不停咁增值自己，同埋要進步。(係咪分手後要學識獨立？）其實一向我係一個好獨立嘅人，可能喺出面人嘅眼中，分手之後就要學多啲嘢，其實我一直都有。只不過可能近排係好多機會走到埋嚟。（係咪之前掛住拍拖揀嘢做？）咁又唔係，可以咁啱個緣分係而家啲嘢嚟緊。（網民話你只能共富貴，不能共患難！）其實我唔理，同埋我唔聽，我覺得而家去到呢個年紀，又入咗行咁多年，已經學識咗一樣嘢，唔需要理太多人嘅嘢，自己嘅嘢自己明白，同埋身邊嘅朋友明白係最重要，咁所以唔需要理太多，我而家咩都唔睇。」