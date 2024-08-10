法證先鋒6｜蔡潔坦承拍攝時情緒崩潰　收視高會派福利︰着比堅尼

TVB劇集《法證先鋒VI倖存者的救贖》即將在下星期播出，而一班主要演員今（10日）就現身電視城作宣傳，非常熱鬧。而在接受《香港01》訪問時，對於劇集已率先在內地播出，但口碑一般亦遭到吐槽，女主角蔡潔就表明第六季是比較著重延續性跟案件同理心較多。

《法證先鋒VI倖存者的救贖》即將播出。（葉志明攝）

《法6》率先在內地播出後，卻遭到不少網民批評毀經典，因為查案、法醫戲份比從前減少了許多，反而太集中在感情戲上，在少了高智商破案的情節上，所以令不少人對該劇失望。而對於網民的批評，蔡潔在受訪時就表示：「其實因為今次係延續我哋《法證5》好多人設同角色，所以係會講多啲關於我哋，特別係我哋三個主角嘅感情線同埋生活，點樣延續落去呢？因為《法證6》都係講緊幸存者，我哋三個都係案件中嘅幸存者，亦都因為係咁樣可以對其他嘅案件同案件中嘅人物，有更加多嘅同理心，所以我哋想將呢樣嘢做得更加深入啲，咁就會再多啲心理上面描述同埋將每一段感情講得再細緻啲。」而在旁的黃宗澤則表示：「好簡單拍第七季咪得囉！睇完網民嘅評語，下次拍七嘅時候拍返多啲呢啲題材咪得囉！」

《法6》在內地播出口碑一般。（葉志明攝）

蔡潔對網民批評作出回應。（葉志明攝）

續提到在《法證6》中一共有七個單元故事，問到最推薦或難忘的單元是甚麼時，蔡潔就表示對劇中女性受害者的故事較為印象深刻：「我作為鐵三角入面唯一嘅女士，見到女性受害者，雖然係化妝，但佢哋會露出一啲傷痕、疤痕，其實我喺現場見到，感受真係好真實，我自己係一個女仔見到呢啲事情，其實感受係好深，希望通過呢啲案件嘅呈現，話俾大家聽要好好保護自己。（拍攝時會唔會好難走出嚟？）其實今次我嘅情緒係幾唔好，（有冇崩潰？）有崩潰，我自己返去睇劇本有唔開心有喊。」強調劇中情緒會好複雜，至於黃宗澤就推薦精神病康復者單元。

蔡潔承認拍攝時心情有崩潰。（葉志明攝）

作為第六季劇中有不少新演員的加入，就好像郭珮文，而她則是飾演黃宗澤法證部的下屬，二人會比較多對手戲，問到與對方合作如何時，他就表示：「佢有少少社恐，我哋盡量拍嘅時候我哋成班人會多啲傾偈，等大家熱身，等佢放鬆啲，等佢易啲去控制件事，佢都好勤力，大家都互相幫忙。（有冇教佢演戲？）教就唔敢講，引導吓佢。」

郭佩文黃宗澤有較多對手戲。（葉志明攝）

雖然劇集在內地口碑一般，但他們仍對劇集非常有信心，蔡潔望大家要繼續看下去，會有很多不一樣事情發生。而提到假若香港收視高達30點以上會有甚麼驚喜送給觀眾，蔡潔就二話不說：「着比堅尼。」而黃宗澤更大膽地承諾：「唔着衫囉！我沖涼嘅時候。」認真搞笑。