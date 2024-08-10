法證先鋒6｜郭珮文首演正劇收起性感　全劇零激情：專業角色嚟㗎

即將在下星期播出的TVB劇集《法證先鋒VI倖存者的救贖》今（10日）在電視城舉行宣傳活動，一眾演員均有出席。當中首次演出正劇的郭珮文（Juliana）備受網民關注，大家都希望及期待她在劇中有性感演出，但她受訪時就表明沒有激情戲，只是出演一位負責遞報告的法證部人員。

《法證先鋒VI倖存者的救贖》即將播出。（葉志明攝）

去年參選港姐後入行的郭珮文，因身材出眾而引來不少關注，演藝事業發展迅速，比起同屆港姐的演出機會明顯較多。而首次拍攝正劇的她，大家都期待她在劇中有激情戲演出，對此她就表示：「冇呀！我專業角色嚟㗎，係負責遞報告，（同邊個多對手戲？）同法證部門成Team，（拍正劇會唔會好緊湊？）唔會，成個Team嘅氛圍都好好，好感激畀咗呢個機會同大家合作，所有人都非常之好，都好照顧我，成件事都好開心。（黃宗澤有冇幫你教你做戲？）都有嘅，佢見到我好緊張都會提醒我，可能講吓笑將個氣氛整到冇咁緊張。」

郭珮文是法證部一員。（葉志明攝）

除了首次拍攝正劇之外，她早前亦參與過處境喜劇《愛回家》的演出，問到兩者有甚麼不同時，她直言：「我覺得正劇嘅製作大啲，因為有好多唔同嘅景，《愛回家》就喺公司拍搭景拍，（多啲唔同嘅地方可以去）係。」

郭珮文表示沒有激情戲。（葉志明攝）

另外，提到劇集率先在內地播出後口碑一般，林正峰就表示：「我諗每套劇一定有讚有彈，對我哋嚟講盡力做好呢個角色，其他就隨遇而安。」並表示會欣然面對。