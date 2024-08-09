阿正《正DIVA》TalkShow11月麥花臣開兩場 預告可能有性感演出

由商台製作主辦、DIVA正職 叱咤903、Bupa香港 呈獻 阿正《正DIVA》,將於11月1至2日駕臨麥花臣場館,由 903 DJ 黃正宜(阿正)首度擔大旗,化身華麗矚目DIVA,上演兩場驚喜不絕的 TalkShow,誓要吸引全場觀眾目光,成為最耀眼的焦點。

DIVA源自意大利文,指不同界別中的優秀女性代表,阿正相信「每個人都可以成為一次焦點!」,故承諾在首個個人騷《正DIVA》施展渾身解數,為觀眾帶來目不暇給的驚喜表演:「我想將幻想過嘅嘢做晒出嚟,好似棟篤笑、唱歌跳舞、小劇場,仲有同觀眾互動嘅環節,最好加埋煙火爆破、水花四濺嘅舞台效果,又想試下飛鋼索入場,或者玩空中飛人,仲會邀請我嘅好朋友朴寶劍同埋 Chris Hemsworth,希望佢哋到時得閒擔任嘉賓啦!」

阿正日前深夜更率先化身成 DIVA,戴上閃耀奪目的后冠,身穿華麗的牛仔布宮廷長裙,在鋪上似魚檔地板的紅地毯的凌晨鬧巿街道上,為《正DIVA》拍攝宣傳照。阿正親解今次宣傳照的破格造型:「想做到君臨天下,但又出身平民嘅感覺,希望 Grand 得嚟又貼地,就好似今次《正DIVA》呢個 Show。」阿正又指服裝設計師特別選用牛仔布縫製長裙,原來蘊含她早期在商台工作的回憶:「一開始做《早霸王》時,我日日都著住同一件牛仔褸,又成日掛住員工證,畀森美大哥笑我似 Madam,所以牛仔褸就變成咗我嘅 Signature(個人特色)。而今次裙擺更用上100碼布,大概相等於100米,如果保特喺上面跑,都要用9秒幾先跑完。」被問及會否將這個 DIVA造型搬上麥花臣舞台,阿正則保持神秘:「我都好希望大家親眼睇到我點 carry 呢個破格造型,但會唔會改裝,或者改成低胸裝就未知啦!」

公開售票將於 8 月 21 日(星期三)上午 10 時開始,於 Cityline 正式發售。詳情敬請密切留意叱咤 903 電台宣傳廣播、 商業電台網站 www.881903.com、my903.com、「my903.com 商業