法證VI｜郭珮文處女劇獲黃宗澤暖心教路勁減壓　蔣祖曼激減15磅

由優酷和TVB聯合製作的《法證先鋒VI：倖存者的救贖》，明晚（12日）起逢周一至周五晚八點半翡翠台播映。劇集由鍾澍佳擔任總監製、黃國輝擔任監製，主要演員有黃宗澤（Bosco）、袁偉豪、蔡潔、蔣祖曼（Joman）、傅嘉莉、戴祖儀（Joey）、關楚耀、林正峰、王敏奕和吳業坤等。

飾演黃宗澤左右手嘅郭珮文，真係經常都出現喺Bosco左右邊架！咁重要嘅位置，仲唔係C位？

飾演黃宗澤左右手嘅郭珮文，真係經常都出現喺Bosco左右邊架！咁重要嘅位置，仲唔係C位？

《法證先鋒VI：倖存者的救贖》（下簡稱《法證先鋒6》）既保留了「夢幻偵察鐵三角」余星柏（黃宗澤飾）、范佩清（蔡潔飾）及井柏然（袁偉豪飾），亦加入了不少新元素，單是法證代表，便有早前曝光的郭珮文（Juliana）、林盛斌，戴祖儀飾演的方凱欣及林正峰飾演的程朗等。

飾演黃宗澤左右手嘅郭珮文，真係經常都出現喺Bosco左右邊架！咁重要嘅位置，仲唔係C位？

飾演黃宗澤左右手嘅郭珮文，真係經常都出現喺Bosco左右邊架！咁重要嘅位置，仲唔係C位？

《法證先鋒6》是郭珮文的處女劇，她在劇中飾演余星柏下屬胡嘉嘉，除多以實驗袍專業造型示人外，還經常站在黃宗澤（Bosco）左右邊重要位置。談到能加入《法證》大家庭，郭珮文受訪時坦言非常感恩，並謂小時候已愛看《法證》：「我小學就開始看，沒想過有一天也有機會演出。」談到首次踏入拍攝場地，郭珮文坦言緊張：「因為知道自己沒有經驗，擔心拖大家後腿，也對演戲沒有任何頭緒。」並續指休息時候反而更緊張：「拍攝期間還是挺投入的，都試過因聽組員對白聽得太投入、差點忘記接下來要說的台詞。」

飾演黃宗澤左右手嘅郭珮文，真係經常都出現喺Bosco左右邊架！咁重要嘅位置，仲唔係C位？

郭珮文話成個拍攝氣氛好愉快。

郭珮文話成個拍攝氣氛好愉快。

郭珮文又透露拍攝氣氛相當愉快，台前幕後都對她照顧有加：「所有人都真係好好好好，好照顧我。」問到與郭珮文最多對手戲的黃宗澤又有否特別關照她，郭珮文笑言：「他會給我們營造一個很輕鬆的氛圍，也很照顧我們，都幫我減到壓，作為一個新人能和他合作真的很慶幸；他會教我們如何走位和顧及機位，如何記住台詞，例如除了背稿，更重要的是聽對手的對白，及如何放鬆自然投入角色等。」又笑言對住黃宗澤崇拜多於緊張：「覺得Bosco是一個特別厲害的前輩，演戲很棒，能帶動大家，還很帥，哈哈！」

戴祖儀係「昆蟲專家」。

戴祖儀係「昆蟲專家」。

林正峰係「物理王」。

林正峰係「物理王」。

阮嘉敏係「迷信婆仔」。

程朗、方凱欣則與刑警代表王靜（阮嘉敏飾）組成「小鐵三角」，三人各有記憶點，程朗是滿口理論的物理王、方凱欣是膽色過人的昆蟲專家，王靜是正義感爆棚的迷信「婆仔型」刑警，認真特別。「小鐵三角」三名成員當中，以林正峰所需應付的對白最多最Kick口，談到背對白心得，林正峰笑言都是功多藝熟及爭分奪秒，並笑言全靠戴祖儀鏡頭後經常與他玩互串幫助提神：「好多對白都係即背即拍，挑戰性好大，嗰幾日都係通宵嘅，但都好Enjoy好開心。其實都攰到一cut機就可以即刻瞓著，但又要忍住唔可以真係瞓著，因為要換機位嘅時間背下一場嘅對白。好彩有Joey同我互相窒下對方，否則好難捱（通宵）。」林正峰又自揭與戴祖儀都是貪靚王：「我同戴祖儀都係右邊面（上鏡啲），所以我哋會輪住睇吓邊個坐邊個右邊。」並透露某些場口對白至少20頁紙，難度頗高。

傅嘉莉今次又係做人媽咪，職業仲係珠寶設計師，由身為寶石學鑑證師的Kelly飾演這個角色份外有意思。

傅嘉莉今次又係做人媽咪，職業仲係珠寶設計師，由身為寶石學鑑證師的Kelly飾演這個角色份外有意思。

傅嘉莉今次又係做人媽咪，職業仲係珠寶設計師，由身為寶石學鑑證師的Kelly飾演這個角色份外有意思。

傅嘉莉今次又係做人媽咪，職業仲係珠寶設計師，由身為寶石學鑑證師的Kelly飾演這個角色份外有意思。

除了法證新成員，是集兩位男主角黃宗澤及袁偉豪均有新感情線，分別是飾演名模苗娜娜的蔣祖曼及珠寶設計師吳書婷的傅嘉莉，當中以飾演硬朗專業人士見稱的蔣祖曼，這次將挑戰自己首度在劇集中行搞笑路線，蔣祖曼受訪時坦言感激佳導賞識：「佳導搵我時同我講：『Joman，係時候試吓唔同嘅嘢喇喎，今次有個好好玩嘅角色畀你做。』雖然我做咗演員好多年，但我都有好多角色未試過，同埋我一路以嚟演嘅角色都唔係我嚟，雖然我個樣好似好專業，但其實真人唔係咁，所以我每次做功課都會失眠，擔心觀眾會唔會唔習慣唔鍾意。」

Joman呢個新角色又型又弗。

Joman呢個新角色又型又弗。

Joman呢個新角色又型又弗。

談到《法證先鋒6》角色，蔣祖曼透露是一名自帶喜感、有信心兼自戀的超級名模，並笑謂與自己有少許相像：「佢都係睇落好硬淨，但其實係鱷魚頭老襯底，又有少少喜劇性質喺度，我好希望可以拎住呢份可愛。我個人都有喜感嘅，但因為我勁I（Introvert），要對住好熟嘅朋友先表現到出嚟。」談到與黃宗澤首度合作，蔣祖曼笑言「初初好驚佢」：「因為佢做嘢好認真，睇落去好似好惡咁，但事實佢係超Nice，好感激Bosco拍攝時幫咗我好多，佢所有嘢都好快好準，又會主動畀意見我。」

仲要搞笑，佢同孟希璘有唔少搞笑互動。

呢位名模「厚多士」之餘，仲會遇上危機，萬勿錯過。佢同Bosco勁多對手戲。

呢位名模「厚多士」之餘，仲會遇上危機，萬勿錯過。佢同Bosco勁多對手戲。

除了首度挑戰喜劇角色，是次亦是蔣祖曼拍劇以來最多靚衫著的一次，為了著出名模感，本身已算瘦底的蔣祖曼，更在短時間內激減15磅精益求精，蔣祖曼謂：「我一接咗部劇第一樣嘢係減肥，因為至少外形都要說服到觀眾係Model先，所以唔可以畀自己有多餘嘅肥肉。準則係如果身邊人話我瘦咗好多，咁就唔啱喇，我目標係減到大家都要話我瘦得滯。今年年頭，大家都話我瘦得滯，嗰段時間應該係我人生最輕。但當我減完試造型，就好慶幸自己Keep咗弗，嗰啲衫真係有少少肉都著唔落，同埋有啲衫係設計師自己嘅Show Piece，由手袖、首飾到腳嘅配搭都係落足心思。」

呢位名模「厚多士」之餘，仲會遇上危機，萬勿錯過。佢同Bosco勁多對手戲。

呢位名模「厚多士」之餘，仲會遇上危機，萬勿錯過。佢同Bosco勁多對手戲。