鍾嘉欣廣州開唱好姊妹驚喜拉隊撐場　重演婚禮扔花球呵番粉絲

《Remember『記得』・鍾嘉欣演唱會2024廣州站》昨晚(10日)假廣州中山紀念堂舉行，鍾嘉欣（Linda）相隔10年再開個唱，反應熱爆，全場座無虛席，Linda好姊妹岑麗香、李亞男、苟芸慧、王君馨及好友黎諾懿與太太李潔瑩，亦拉隊到廣州捧場。Linda以經典金曲《一顆不變的心》為演唱會揭開序幕，期間更以勁歌熱舞上陣，掀起全場熾熱氣氛，不過最叫觀眾驚喜，莫過於Linda獻唱《我結婚了》，她還向觀眾扔花球，分享人生重要的一刻。

《Remember『記得』・鍾嘉欣演唱會2024廣州站》昨晚(10日)假廣州中山紀念堂隆重舉行。

為完成今次個唱，Linda連月來努力練歌排舞，重拾顛峰狀態，最終亦不負所望，她在演唱會一共演繹21首歌曲，當中包括為人熟悉的《其實我不快樂》、《一人晚餐》、《日夜想你》、《最幸福的事》等，最令Linda感到挑戰，絕對是以熱舞跳唱演繹《Love Love Love》、《得閒找你》及《夢伴》等，她說：「今次演唱會係花咗好多心思，一步一步計劃出嚟，最大挑戰係跳唱環節，始終好多年冇跳舞，所以我跳出舒適圈好努力咁練習，好開心最後可以好順利完成，希望自己可以繼續做到老學到老，繼續挑戰新事物。」

為完成今次個唱，Linda連月來努力練歌排舞，重拾顛峰狀態。

家人視像解思念

提到演唱會最難忘一幕，Linda不諱言是獻唱《我結婚了》並向觀眾扔花球：「唱呢首歌，之後扔花球畀觀眾，其實2015年突然結婚嘅消息，當時刺激咗好多錫我嘅人同粉絲，之後我再突然離開香港生活、生仔，好多粉絲都冇見證到我嘅婚禮，呢個環節好似之前結婚咁，分享番呢個重要時刻，而花球裡係好特別，有我寫嘅字句。」Linda續說：「其實成個演唱會，有好多令我感動嘅時刻，喺出騷前，我有個目的，就係上天透過我嘅正能量，將愛同關懷帶畀觀眾，好感動我喺今次演唱會成功做到。」

提到演唱會最難忘一幕，Linda不諱言是獻唱《我結婚了》並向觀眾扔花球。

對於一班好姊妹與好友專誠到廣州撐場，Linda大感驚喜，她說：「唔知道佢哋會嚟，之前君馨又話要開會、亞男又話要返工，個個都好似好忙咁，佢哋突然間出現晒，好驚喜。」而問到屋企人可有到場？Linda指：「今次家人冇嚟，因為太長途，佢哋都覺得有啲可惜，希望將來佢哋可以睇到一次我嘅演唱會，我同囡囡講『唔緊要，媽媽會繼續加油，下次睇我演唱會，演出會更加勁嘅』，而我老公，佢一定急不及待完騷後喺網上搵片嚟睇。」

Linda今次家人沒有到場。

完騷狂擦煎炸嘢

Linda又笑言完騷後要食好多煎炸熱氣食物：「我要食好多熱氣、好辣、好炸嘅嘢，因為呢排要好好養聲練氣，飲食上都好節制，完騷當然要食餐勁，同埋想第一時間返加拿大見我老公同啲小朋友，好掛住佢哋，我哋日日都有視像，有時短暫嘅分離，會令大家關係更加思念。」