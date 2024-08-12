Super Girls成員慶周年狂數酒店三宗罪　曾帶染病女外遊被鬧自私

前女子組合Super Girls成員蔡明思（Jessica）2019年與台灣老公陳冠廷（Steven）結婚，2022年誕下女兒Sersi，女兒轉眼已2歲。早前她前往新加坡旅遊，出發前一晚卻不幸發現愛女感染RSV（合胞病毒），蔡明思最後決定繼續外遊計劃，被網民怒斥自私。

有指Super Girls的Jessica（蔡明思）也曾做過空姐，她在美國艾德蒙社區學院文學副學士畢業。（Instagram@jessicatsoi）

日前蔡明思與老公到酒店慶祝結婚周年，又特意告知酒店兩人想慶祝大日子。酒店員工特意為蔡明思兩公婆用毛巾砌出天鵝，以及在床上灑花瓣，非常有心機。

Super Girls成員Jessica蔡明思不時在網上分享懷孕日常。（IG：@jessicatsoi）

Jessica（蔡明思）丈夫是在香港工作的台灣人。（IG@jessicatsoi）

然而此舉不得蔡明思心，蔡明思發文稱多年到酒店慶周年紀念均是同樣安排，力斥花瓣骯髒及老土，蔡明思發文:「我真係唔太鍾意啲花瓣 我覺得好污糟 唔知重用過幾多次 有時用新鲜花又怕引到啲飛蟲 估唔到潔癖嘅陳冠無諗過呢點 同埋真係有點老土」。

組合Super Girls成員蔡明思（Jessica)與拍拖6年的圈外男友陳冠廷（Steven）拉埋天窗。（IG圖片／jessicatsoi）

蔡明思又投訴浪費蛋糕:「仲有！每次都會有蛋糕！！但我哋只會試食一啖真係好浪費…」蔡明思建議酒店直接送餐飲卷:「真希望周年紀念日 酒店可以考慮吓送餐飲券」。

明思發文力斥花瓣骯髒及老土。（IG圖片／jessicatsoi）

蔡明思新加坡旅遊前一晚不幸發現愛女感染RSV（合胞病毒）。（IG圖片／jessicatsoi）

蔡明思新加坡旅遊前一晚不幸發現愛女感染RSV（合胞病毒）。（IG圖片／jessicatsoi）

Super Girls成員Jessica（蔡明思）於結婚時被踢爆虛報年齡，實際於1984年出生，但網上資料卻顯示她於1986年出生。（Instagram：@jessicatsoi）

蔡明思(jessicatsoi@Instagram)