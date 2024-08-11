區永權還原「唔需要加人工」真相　洪永城養家唔敢講：係員工福利

TVB推出全新直播綜藝節目《瞬間直擊半小時》4位主持區永權、洪永城、胡美貽、伍韻婷今晚(11日）電身電視城出席記者會。區永權與洪永城相識多年，由有線到無綫，不過原來今次係兩位第一次合作，兩位接受訪問時都表示十分期待，洪永城仲話終於有機是向區永權學習。

《瞬間直擊半小時》將一連十集播出。（梁碧玲攝）

區永權本身亦有主持《東張西望》，再加上新節目由星期一播到星期五，爆騷不是夢。「多騷唔緊要，因為我對工作係好有熱誠，不過監製應該都會巧妙地安排，唔會一晚見我兩次。」節目暫定十集，區永權、洪永城負責直播部分，而胡美貽、伍韻婷則負責外景、專家訪問部分，洪永城話唔介意外景，但最好留待冬天才進行。

區永權既有《東張》在手，再加埋《瞬間直擊半小時》，隨時一晚見兩次，但佢話監製會有安排。（梁碧玲攝）

提到早前喺《東張》慰勞宴上，全世界叫加人工時，因自己一句「我冇嘢要求，我唔需要加人工，因為我為興趣啫，服務大眾。」連曾志偉都佩服得五體投地 ，區永權今日還原事件真相：「我仲有句『我有個要求』但無出到街，我要求係因為好多人私訊我叫我報料，我話其實我唔需要加人工，你哋記住東張報料熱線就OK，咁我澄清一句人工加當然好，但主席都話要有程序，所以大家乖。」問到洪永城會否可以如此霸氣講出「唔需要加人工」 ，他即謂加人工係員工福利，又問區永權「跟程序入表格未」。

洪永城細女眼肚有士多啤梨痣，他透露帶睇醫生，唔算有大礙但要「睇定啲」。

洪永城日前與大女同老婆飛泰國旅行，離港一星期後，細女因開始進食糊仔已增磅，如今有少少「活佛」feel ，他又指雖然只帶大女出門，但想搵個時間按摩都難。「暫時唔會帶兩個出門，等佢哋18歲先。」