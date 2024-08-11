何太直播10秒不雅片段　疑似是某網紅情慾片網民瘋狂舉報

何伯與何太因為6月時被《東張西望》連日報道而成為全城熱話，何伯夫婦二人瞬間成為網絡紅人，而何太連月來都不停開直播，與網民互動。今日（11日）何太繼續在社交平台開直播，晚上8時半，何太就開始直播與粉絲互動。何太在直播中多謝她的「忠粉」課金予她，一提到錢，何太就「笑不攏嘴」，直言有粉絲課金助她租酒店玩樂。

直播途中，何伯去了洗澡，只剩下何太一個人在直播。(直播截圖)

在何伯去洗澡這20分鐘，何太就一直在直播中大罵網紅「無糧軍師」，二人分別在影視平台盟直播互罵，何太指：「就好似嗰個乞衣老千咁囉」。之後何伯出來後，片中可以見到何太突然無頭無尾的說：「嗰個乞衣啊，嗰啲叫愛情動作片啊，兒童不宜啊！如果有細路仔就叫佢唔好睇啦！」然後就一邊笑一邊播出一條短片，短片因為反光未能看清片中之中，但只聽到片中的男人不斷地發出呻吟聲。何太所播的短片大約10秒，片中一名男士赤裸身體在發出呻吟，播完後何太就說：「high嘢、玩女人、老千、呃人錢，佢通通都做晒。」

短片因為反光未能看清片中之中，但只聽到片中的男人不斷地發出呻吟聲。(直播截圖)

何太突然一邊笑一邊播出一條短片。(直播截圖)

何太所播的短片大約10秒，片中一名男士赤裸身體在發出呻吟。(直播截圖)

雖然何太一直都未有明確表示短片中的男人到底是誰，但綜合她在直播一直與網紅「無糧軍師」針鋒相對，疑似是公開播他的片段。而不少看直播的網民都表示「支持水哥」，亦有不少網民表示何太在直播中播不雅片段，要舉報她。