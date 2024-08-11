陳奕迅巡演正式重啟康復情況良好　仲爬上爬落打卡勁興奮

陳奕迅（Eason）早前下巴受傷之後，巡迴演出一度為養傷而暫停。上星期康復後，他首次現身拉闊軟硬音樂會當嘉賓，繼而正式重啟《Fear And Dreams世界巡迴演唱會》，8月9日開始到寧波演出6場，演唱會上他更大方跟歌迷分享目前傷患康復情況，讓大家不必為他太擔心。

陳奕迅巡演《Fear And Dreams世界巡迴演唱會》正式重啟。

過去巡演，Eason會帶著「塵大師」巨形公仔給歌迷打卡，今次重啟現場，「塵大師」宣告退休，換上演唱會上的一比一大型舞台裝置給觀眾打卡，同樣令歌迷又驚又喜，爭相要排長龍等拍照，Eason更親身到場嘗試如何打卡，但見他開心爬上爬落，甚至爬在地下玩、打卡拍照，目測他康復得非常之好，已回復正常。到他昨晚首次透露心聲，才知道現場極佳狀態的他，原來只是硬撐，心情緊張到不得了，只是不停自我鼓勵，每天踏前一步，一步再一步，他更以自己心態去鼓勵所有遇上問題朋友，又望大家可以勇往直前，只要願意踏前一步，就一定比原封不動好。

Eason更親身到場嘗試如何打卡，但見他開心爬上爬落，甚至爬在地下玩、打卡拍照，目測他康復得非常之好，已回復正常。

寧波第一晚演出，Eason可能由於心情緊張，只顧著唱出最佳狀態，台上沒有分享太多說話。昨晚第二場演出，終於鬆了一口氣的他，於在台上真正跟大家分享心聲。於talk位時，他坦言太久沒唱，其實自己一直相當緊張，「分享小小的⋯感受，希望大家不要覺得太凝重，再重新開始巡迴演出 ，其實相當緊張⋯因為已有一段時間沒有唱 。其實我下巴傷口不是最嚴重，牙骹位置才是，因為有一些裂開，(指著另一邊）有一些骨頭碎掉，動太多肌肉就會有點酸酸的感覺，所以很矛盾，你不用它，有機會以後唱歌，就張不大口。」然後，他即時張開小小口，唱了一句《浮誇》示範那種感覺，但觀眾即歡呼聲四起，什麼也照單全收，讓他哭笑不得。他續說，「現在你們可能覺得很好笑，到時就不好笑了，（做了一個嘴張不大的動作）我想分享這個是心態問題，假如你遇到一些問題，卡在那邊，你會踏前一步？還是原封不動？雖然你可能心情非常不愉快、抑鬱，或者什麼都不想做，但你只要願意踏前一毫分，就一點點，真的，真的比原封不動好！」觀眾即時報以熱烈掌聲及歡呼聲。他又真誠地跟觀眾道謝，「其實我畢竟也是一個人，跟大家一樣，我非常感恩，非常開心，有這麼多人喜歡聽我唱歌，看我表演。真心想感謝大家，每一位進來看Fear And Dreams 的大家，謝謝你們！真的！」

寧波第一晚演出，Eason可能由於心情緊張，只顧著唱出最佳狀態，台上沒有分享太多說話。

昨日（10日）是中國的七夕情人節，Eason特別為寧波觀眾於安歌時，唱了最甜蜜的《幸福摩天輪》祝大家七夕快樂，令觀眾超級興奮。此外，不知道是不是經歷過受傷到今天再站上舞台，唱《路…一直都在》時，Eason唱得特別投入，觀眾也被他的情緒帶動，現場反應超級熱烈，讓他也十分感動。

Eason特別為寧波觀眾於安歌時，唱了最甜蜜的《幸福摩天輪》祝大家七夕快樂，令觀眾超級興奮。

接下來，還有今天一場，Eason便可以休息幾天，到下周五再開始多唱三場，他表示期間會叫自己盡量放鬆，好好迎接幾天休假，再繼續以最佳狀態會見觀眾。