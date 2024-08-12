巴黎奧運｜盤點閉幕禮亮點　湯告魯斯令人期待一環節令網民最不滿

巴黎奧運圓滿結束，閉幕禮於香港時間8月12日凌晨3點，在法蘭西體育場隆重舉行，萬眾期待的湯告魯斯（Tom Cruise）吊著鋼索從天而降，揸電單車再由巴黎飛到洛杉磯，更亡命跳傘，精彩程度媲美《職業特工隊》系列。而閉幕禮內容多元化，亦充滿藝術色彩，香港網民就對當中的環節特別有「共鳴」。

萬眾期待Tom Cruise從天而降。（Reuters）

Tom Cruise帶著奧運旗駕駛電單車，疾走巴黎。（直播畫面）

然後再跳傘！（直播畫面）

將奧運旗帶到去洛杉磯。（直播畫面）

除了黃金航海家造型與Sammi演唱會的金色戰士造型相似度90%之外，有網民就指閉幕禮整體抽象表演都不懂欣賞，更表示已農曆7月，加上凌晨收看，詭異感十足：「法國佬又整啲抽象野」、「呢part真心kam kam地」、「農曆7月玩啲咁嘅野」、「太藝術我真係睇唔明」、「農曆7月睇呢part好詭異」、「同法國電影一樣」、「邪教現場」、「群魔亂舞」、「真係唔識欣賞」、「藝術嘅嘢真係識條鐵」。

有網民就表示閉幕禮整體表演抽象而都不懂欣賞。（直播畫面）

更表示已農曆7月，加上凌晨收看，詭異感十足。（直播畫面）

勝利女神驚現閉幕禮。（直播畫面）

有網民覺得好似群魔亂舞。（直播畫面）

可能過於抽象令網民不解背後意思。（直播畫面）

去到砌奧運五環時，期間一位倒吊的鋼琴手從台下升上來「倒轉彈琴」，難度極高。不過有網民就笑言，想起TVB 50週年台慶陳展鵬360度打鼓，更搞笑指：「勁過陳展鵬」、「Tvb 當年行得太前」、「諗起係咪煎pan 360度打鼓」、「tvb 行得好前」、「咁樣睇360度打鼓睇來真係普通料」。

一位倒吊的鋼琴手從台下升上來「倒轉彈琴」。（直播畫面）

「倒轉彈琴」難度極高。（直播畫面）

有網民想起TVB 50週年台慶陳展鵬360度打鼓。（資料圖片）

另外，官方宣稱閉幕禮約3小時長，但完成第一個表演已經差不多兩小時，到香港凌晨5時半主席還在致詞，不少網民大呻等湯告魯斯等了整晚：「我覺得有啲performance可以cut短啲」、「法國永遠搵到位考驗大家耐性」、「3個鐘後都未有靚佬湯」、「係咪同食法國餐一樣，一餐飯食幾個鐘」、「有無2倍速」、「​​快快手喇主席，唔好長氣」。

官方宣稱閉幕禮約3小時長，但完成第一個表演已經差不多兩小時。（直播畫面）

有不少網民都認為主席致詞太長氣。（直播畫面）

去到最後，奧運旗到達美國後，有搖滾樂隊Red Hot Chili Peppers、Billie Eilish、Snoop Dogg連同Dr. Dre在沙灘表演。網民大讚畫面非常有GTA的感覺，並指由湯告魯斯吊著鋼索從天而降開始，是整個閉幕禮最好看的部分。

搖滾樂隊Red Hot Chili Peppers。（直播畫面）

Billie Eilish。（直播畫面）