前國家隊體操王后還原23年前奪金妝容　網民激讚凍齡兼撞樣張栢芝

巴黎奧運圓滿結束，中國女子體操隊創下佳績，更在藝術體操團體全能決賽中歷史性奪金。除了欣賞優美動作之外，妝容亦是外界焦點，而有「璇美人」之稱的前國家隊體操王后劉璇就在小紅書拍片解構體操妝容。

前國家隊體操王后劉璇有「璇美人」之稱。（小紅書）

劉璇在2000年曾先後在全國錦標賽的平衡木賽奪得冠軍和全能賽亞軍。（VCG）

其後在悉尼奧運奪得平衡木金牌。（資料圖片）

劉璇日前在小紅書發文並還原23年前奧運奪金的妝容，她表示：「很多人都好奇我們比賽的妝容是怎樣化，而且會不會帶化妝師同行，對不起，沒有！第一沒有經費，第二進奧運進場的名額不多，所以都是靠自己化妝。」提到有網民問到為何運動員會用藍色眼影，劉璇笑指是為了看起來精神一點，所以都會用到比較顯眼的顏色。

網民大讚劉璇素顏都好靚，完全唔似45歲。（小紅書）

劉璇還原23年前奪金妝容。（小紅書）

有網民話劉璇撞樣《喜劇之王》中張栢芝的造型。（小紅書）

外貌與23年前未有太大的分別。（小紅書）

劉璇還拍片示範她在2000年悉尼奧運的妝容，片中劉璇又稱當年大概用了40分鐘化妝。最後她穿上國家隊外套，手持鮮花重演當年領獎的情況。有大批網民看到片段後，都留言大讚劉璇皮膚狀態極佳，凍齡力驚人，外貌與23年前未有太大的分別：「你一點都沒變，真厲害，保養好好呢！」、「皮膚真好，羨慕了！」、「素顏也很美。」，更有人指劉璇的濃妝撞樣張栢芝在《喜劇之王》的造型。

網民話劉璇撞樣張栢芝。（電影畫面）

劉璇退役後，曾進軍娛樂圈，亦曾來港主演TVB武打劇《女拳》。（片段畫面）

體操王后劉璇在2000年曾先後在全國錦標賽的平衡木賽奪得冠軍和全能賽亞軍，其後在悉尼奧運奪得平衡木金牌。翌年退役後，劉璇入讀北京大學新聞與傳播學院，畢業後曾進軍娛樂圈，亦曾來港主演TVB武打劇《女拳》，同劇演員還有黃宗澤、馬國明、陳法拉、姜大偉等。

退役後，劉璇入讀北京大學新聞與傳播學院。（微博）

劉璇與音樂家老公結婚後誕下兩個孩子。（微博）

寶刀未老！（微博）