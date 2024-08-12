緋聞女友陳懿德主持奧運獲好評　羅天宇8字激讚自爆緊貼對方節目

TVB「籃」神、有「女神收割機」之稱的羅天宇，昨日（11日）聯同香港球星蘇志樂、韓天次、楊文綱和吳嘉軒，出席「LET’S HOOP 我的籃球夢 1on1 明日之星爭霸戰」的決賽，齊集為參加者打氣及進行表演賽。

五大「籃」神。

近日身在內地拍攝無綫劇集《金式森林》的羅天宇，特意從內地趕回來，活動上與多位籃球好手同場高手過招，大騷球技。天宇坦言非常興奮能與多位球星同場，表示亦有留意奧運消息：「因為身在內地拍劇，所以其實完全睇唔到比賽，不過張家朗同何詩蓓拎獎牌我都有留意。」

羅天宇有姿勢。

亦都有實際。

談到早前奧運男子籃球金牌爭奪戰，天宇坦言因工作關係，錯失觀看直播機會：「因為我朝早都係由深圳趕嚟活動，所以我冇睇到，都係起身同化妝嗰陣睇返賽事精華。我自己本身好鍾意勒邦占士（LeBron James）同史堤芬居里（Stephen Curry），佢兩個真係好勁。」

羅天宇與冠軍球員和韓天次互動。

羅天宇又透露尚有一星期便拍攝完畢，在內地開設雞蛋仔生意的他，表示希望將雞蛋仔帶到劇組萬歲，但可惜未能成事：「我直頭好想喺現場整雞蛋仔俾佢哋食，但可惜因為唔可以整污糟啲地方，所以今次未能成事。（依家生意點？）依家已經有八間分店，八間都喺深圳，都想準備得好啲，去其他地方開分店。」

大合照留念。

而講到其緋聞女友陳懿德連踩10日直播主持，大獲好評，他表示亦有留意相關報導，並大讚對方勤力：「佢真係好叻，又勤力，見到啲報導係鋪天蓋地。（有冇叫佢加油？）私下就冇，可能都會喺 IG 留言俾佢，見佢做《東張西望》訪問人又幾好，做《福祿壽訓練學院》又做得唔錯。」

羅天宇激讚緋聞女友陳懿德

陳懿德參與TVB真人騷《福祿壽訓練學院》而人氣急升。（受訪者提供）