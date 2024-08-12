我推的野男LIVE丨絕密面試片曝光　 11號激凸Chilam健身有洋蔥

由胡蓓蔚、支嚳儀、火火及陸浩明（6號）主持、一連22集的《我推的野男LIVE！》今晚（12日）起播出。早前被視為賽前熱門之一的2號關經翰（Oswald）「筋肉霆鋒」及3號施顯澍（Austin）面試片流出後，今日再有2位熱門8號李健禧（William）、11號鄧家朗（Ron）片段曝光。



11號鄧家朗（Ron）

11號鄧家朗（Ron）

Ron面試時搞爛gag IQ題，又大長歌喉。

Ron面試時搞爛gag IQ題，又大長歌喉。

Ron面試時搞爛gag IQ題，又大長歌喉。

11號鄧家朗（Ron）因為被指貌似藝人張智霖（Chilam），而贏得「激凸Chilam」稱號。他一出場便打真軍赤膊上陣，展示強大胸肌及紋身，連在場評審都被嚇一跳，他解釋︰「一陣都要除，所以揀唔著。」Ron更提到玩健身的原因都頗為洋蔥︰「本身隻眼（視力）唔係太好，做其他運動好多制肘，難有進步。細細個睇卡通片、日本特攝片《幪面超人》見啲主角都好大隻，又唔受個人因素影響，操到有成績都幾開心。」Ron自言最滿意自己的側腹肌，結合背肌、胸肌及人魚線，自問體態不俗。他在訪問時已展現頗強的表演慾，他震動胸肌配上心型手勢，同評審玩IQ題估地名，最後當然沒有人估中，而最後答案「深圳」（心震）雖然爛，但就引到在場眾人大笑，成功出位。

Ron滿意自己的胸肌及側腹肌。

Ron滿意自己的胸肌及側腹肌。

8號李健禧（William）

8號李健禧（William）

就讀大學三年班現年22歲8號李健禧（William），為22名參賽野男中年紀最輕，外貌激似《激戰》時期的張家輝，「幼齒張家輝」稱號當之無愧。他跟評審的對談互動，仿如棟篤笑充滿喜感，例如被問到拍拖次數，William抵死反問︰「呢個係配對節目？2次，（都係女仔？）哈哈，係呀。」又評估自身吸仔能力較強，他解釋︰「比較多男仔同我傾偈。」他的笑聲被女評審喻為「魔性笑聲」。原來他練習健身亦有段故，William表示中三、中四時在街場踢波，遇到一名身形健碩對手，他回憶說︰「同佢一撞彈開轆咗三、四個圈，我問佢『你踢波定打交呀？』點知佢話『唔踢得去打乒乓波囉』。」自此便憤發操fit練大隻。

William的笑聲被指帶有「魔性」。

William跟評審面試時有不少互動。

William跟評審面試時有不少互動。

William自爆健身源於一次街場踢波。