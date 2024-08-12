巴黎奧運｜英國跳水王子孖隊友跳舞曬六舊腹肌　梁敏巧勁冧like爆

巴黎奧運日前舉行閉幕禮，相信大家都對Tom Cruise（湯告魯斯）空降登場一幕讚嘆不已，印象深刻。不過，對於網民來說，運動員的個人社交平台發生的事往往更加精彩！例如加拿大撐竿跳女將被發現經營成人平台帳戶Oxxlyxxxs成為熱話，而英國跳水王子Tom Daley，那個喜愛織冷衫的靚仔鮮肉亦在Instagram上分享了一段令人睇完會臉紅紅的短片。



戴利（Tom Daley）（IG@tomdaley）

8月2日，日本東京，英國跳水選手戴利（Tom Daley）在場邊運織冷衫，指這是他保持平靜、細心和緩解壓力的方法。（Antonio Bronic／路透社）

Tom Daley為英國跳水運動員，亦是是2020年奧運雙人10公尺高臺的金牌得主和2024年奧運雙人10公尺高臺的銀牌得主及世界錦標賽10公尺高臺項目的雙料世界冠軍，今屆他亦奪得了男子雙人10公尺跳台銀牌，可謂是實力的代表。

嘩，視覺效果滿分。（IG@tomdaley）

個個都有六舊腹肌。（IG@tomdaley）

個個都有六舊腹肌。（IG@tomdaley）

今次唔跳水，改行跳舞。（IG@tomdaley）

他在網上亦十分有人氣，除了因在場外織冷衫而爆紅，他亦因同性婚姻，兼其同育有兩子而經常成為談論焦點。不過，他在女性圈內仍然十分受歡迎！日前（11/8）Tom Daley聯同其他泳隊、跳水隊成員一起指片，片中他們只穿着一條三角泳褲，一對白襪加拖鞋。隨着背景音樂節拍，他們一邊自摸，一邊跳出各種舞步，相當之有趣，更醒目吸晴的是，6位成員都有朱古力一樣的六舊和38吋巨胸，就連見多識廣的「東張女神」梁敏巧和楊文蔚都忍不住按讚。