昔日TVB太陽之子年過50依然型英帥　公開不老秘訣有樣嘢好少做

現年56歲的林文龍，1987年參加超級新星選舉而加入無綫，及後獲力捧成為「太陽之子」之一；林文龍先後效力過無綫、亞視及HKTV，拍過《人在邊緣》、《都市的童話》、《萬里長情》、《十兄弟》、《皆大歡喜》、《法證先鋒》及《三面形醫》等多套膾炙人口的劇集。

林文龍當年是無綫「太陽之子」之一，另外三位是：劉錫明，陳嘉輝，張衛健。（網上截圖）

林文龍拍過不少膾炙人口的劇集，一直都是TVB的收視保證。（網上圖片）

林文龍當年好後生靚仔。(tvb電視截圖)

林文龍於2016年以自由身形式重返無綫，先後拍下《不懂撒嬌的女人》、《再創世紀》及《那些我愛過的人》，其後淡出幕前，並於2020年出任亞視數碼媒體副行政總裁，轉戰幕後，《那些我愛過的人》成為其暫時息影前最後作品。

2017年的《不懂撒嬌的女人》口碑也相當不錯，更何況有林文龍和宣萱這個難得一見的組合。（劇照 / TVB）

《那些我愛過的人》由林文龍、黃翠如和連詩雅主演，一段意外造成幾條感情線的錯綜複雜。（螢幕截圖）

林文龍於2020年出任亞視數碼媒體副行政總裁。（資料圖片）

郭可盈擁美滿幸福家庭。（IG：@khy_official）

這位曾經迷倒不少女士的男神級演員，雖然退居幕後，但無論樣貌和身形都沒有走樣，Keep住型英帥之餘，還愈來愈有成熟男人味，這可能跟他保持運動有著莫大關係。近年，林文龍經常與陳百祥等人四出踢波，繼之前在澳門對戰葡萄牙球星費高領軍的「葡萄牙傳奇隊」後，最近他又隨香港精裝明星足球隊到三水踢友誼賽，由於林文龍跑步速度快，故向來有球場「龍捲風」稱號。

林文龍經常與陳百祥等人四出踢波，之前曾在澳門對戰葡萄牙球星費高領軍的「葡萄牙傳奇隊」。（資料圖片）

據知林文龍有球場「龍捲風」稱號。（資料圖片）

最近林文龍又隨香港精裝明星足球隊到三水踢友誼賽。（小紅書）

林文龍非常受歡迎。（小紅書）

此旅，林文龍除了大騷球技外，他不老的樣子同樣令人驚嘆。在被問到為何不會老的問題時，林文龍謙虛表示：「這個是錯覺而已，其實人是一定會老的，我都不例外，只不過是，可能我自己本身生活比較健康，我不抽煙又很少喝酒，我又早睡早起多運動，所以我想這個生活習慣令我自己的外形，keep得穩妥少少。」不少網民留言大讚：「好後生呀」、「仲係好靚仔」、「自律好重要」、「年輕時巨帥，我覺得他是難得一見的帥哥」。

林文龍分享保養秘訣。（小紅書）

林文龍分享保養秘訣。（小紅書）

林文龍分享保養秘訣。（小紅書）

林文龍分享保養秘訣。（小紅書）

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