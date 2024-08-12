前TVB男星疑曾偷食細20歲學生傷害前度　失婚後變情感主播慘被寸

56歲魏駿傑是前無綫（TVB）靚仔小生，《陀槍師姐》為其代表作。2020年前妻張利華被爆背夫出軌，與單車手鄧宏業傳出緋聞，之後再被發現同外籍銀行家交往，其後魏駿傑公開表示兩人已經離婚。魏駿傑離婚後獨力照顧女兒，並明言「終生不娶」。2021年他曾透露有過輕生念頭，自此絕跡幕前。去年魏駿傑終走出傷痛，進軍內地社交平台發展。

2017年4月，魏駿傑進軍飲食界，當時的太太張利華都有出席。（資料圖片）

魏駿傑近來變情感主播，拍片教人放下前度。他勉勵道：「你失去嘅人，係因為佢唔屬於你；你放唔低，係因為你唔甘心。但如果你失去嘅係一個唔再愛你嘅人，又有咩值得可惜？你仍然有好多機會去愛與被愛。」

魏駿傑與滕麗名曾經是大家心目的金童玉女。（網上圖片）

魏駿傑與滕麗名曾經是大家心目的金童玉女。（網上圖片）

魏駿傑火速被網民寸爆，當年深深傷害了滕麗名，「你當年深深的傷害滕麗名了，她當年的痛比你痛多好多倍，幸好她失去了一個不再愛她的人」，獲大量讚好。當年滕麗名與魏駿傑拍《陀槍師姐》戲假情真，拍拖9年，一度被視為金童玉女。可惜2007年5月突然兩人突然被爆出已分手，魏駿傑火速與相差20歲的重慶大學生張利華同居，2008年閃婚。2010年張利華為魏駿傑誕下女兒，魏駿傑在微博分享手抱女兒的照片，網民留言：「如果是跟滕麗名一起就perfect了。」魏駿傑卻回應「去死吧」、「這種賤人趁早撇低，否則後悔一輩子」，令魏駿傑形象插水，一度被封「賤男」。

魏駿傑突然變情感主播。（抖音）

教人放下前度。（抖音）