巴黎奧運｜節目主持何沛珈長文答謝前輩：我見到咩叫妙語連珠

巴黎奧運正式閉幕，4年一次盛事造成了一股運動熱潮，也吸引了不少觀眾坐定定睇電視追看奧運賽事。TVB（無綫）今次大搞奧運，除了派記者到巴黎直擊，也安排了鍾sir 、江sir 、King sir等幾位資深體育評論員主持，加上一班「後輩」擔任奧運節目的主持。



做體育主持真係唔易。（IG@hpgroxanne）

何沛珈長文答謝前輩。（IG@hpgroxanne）

節目結束後，何沛珈就在Instagram上寫下長文感謝前輩們的教導。她寫道：「巴黎奧運會正式結束，四年一度嘅奧運會非常感恩可以有機會參與，雖然為左今次嘅奧運會而錯過左一套劇嘅機會，但我無悔，因為我學習到好多、收穫左好多。

首先感謝嘅是各位前輩們，鍾Sir 、江Sir 、King Sir 、阿貝、松哥、Heidi 、Patrick Sir響你們身上，我見到咩叫妙語連珠。響完全冇稿嘅情況下，你哋都可以脫口成章。知道有啲問題我可以搭上嘴，你哋會盡量俾位我去講、俾我去表達。

亦都好感謝我的六星搭檔，感覺似是六個人一條心，記得響一個月好迷茫，不知道點做功課嘅時候，Leonard會將有嘅資料分享出嚟，令我們都唔使盲舂舂有返個方向。庭鋒、Danny就會作出經驗分享，話我哋知點做。

作為新人，我們真的很害怕影響到呢個節目，但大家其實都很用心做準備，除了見到Tiffany、Honey寫了滿滿的A4紙、庭鋒黐滿了memo 筆記的天書，Danny 的無敵iPad 還有德德的手抄筆記，謝謝大家嘅努力在互相影響著。

最後也感謝節目組，呢半個月你哋基本上係住響公司啦，謝謝你哋準備咗很多嘅資料，做咗好多前期工作，現在可以回家好好瞓一覺啦！」

做體育主持真係唔易。（IG@hpgroxanne）

何沛珈初次做體育主持，都做得幾好。（IG@hpgroxanne）

何沛珈大爆候選佳麗最愛劉穎鏇，在後台見到她時不忘「打卡」。(葉志明 攝)

「大師姐」劉穎鏇及何沛珈接受《香港01》訪問。(葉志明 攝)

何沛珈熱愛運動。（IG：@hpgroxanne）

何沛珈熱愛運動。（IG：@hpgroxanne）

何沛珈。（葉志明攝）

何沛珈件泳裝的神秘三角位，好能夠突顯身材。