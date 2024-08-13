何伯何太住酒店被趕警方到場　要求與房屋局局長談判︰點解加害我

因《東張西望》成名的何伯與新何太，成為香港人的關注對象，其中何伯被網民質疑是「公屋富戶」，亦被證實在未加名情況下長住何太的公屋，房屋署長羅淑佩曾表示會嚴肅跟進事件，強調有違規必定執法。而上周五房署向二人發信，指若何伯繼續居住在該公屋的話，就會再發出搬遷通知書。自當天起，何伯變得無家可歸，兩夫妻四出搵酒店入住，連日來在酒店開直播。



因何太的公屋單位冇何伯名，所以上周五房署發信要求何伯搬走，否則將發出搬遷通知書，因此連日來何伯、何太都要住酒店，在酒店開直播。（直播片段）

不過，昨晚（13日）網台「無糧軍師Water」收到報料，指何伯何太黃昏在天水圍一間酒店現身，並在警察陪同下拖篋走人，閉路電視亦顯示警察與二人現身公屋大樓內，令人好奇他們是否被捕。但同日晚上，何太在另一間酒店開直播，指兩公婆原本住天水圍某酒店，卻被「黑粉」投訴，遭酒店趕走，大罵該酒店和黑粉，二人更要求要房屋署署長羅淑佩以及房屋局局長何永賢對話。

網台「無糧軍師Water」收到報料，二人被天水圍某酒店趕走，警方亦到場了解事件，並陪同兩人返回何太的公屋大樓。（YouTube@無糧軍師Water）

何太說：「我需要同何局長對話！我星期五已經同你啲房屋署職員傾好咗，我遵從你哋柯打，從嗰日開始我老公已經冇再喺嗰度住，點解你仲要出一封信壓逼我？咩意思？想加害我定點？」何伯亦說：「我要求同局長談判！縱容下屬逼害市民！揸住雞毛當令箭！」

他們認為連酒店都逼害自己，何太稱：「香港好快立立亂，依家連酒店老闆都騷擾人，10號我哋住天水圍，下晝我都落咗單，畀咗錢，都即刻取消咗，冇得畀我住都要退錢呀。差人喺嗰度了解事情，所以申請緊，客服話三至五個工作天退房錢……」何伯又向香港政府喊話，稱：「我要香港政府聽到呢句！我哋訂咗酒店，佢話黑粉打電話騷擾！」何太：「佢意思話唔敢做你哋生意，你要退錢㗎嘛！」何伯續說：「你俾佢威脅住！香港政府咁嘅！俾嗰班人作反都唔理嗰班人？香港就嚟俾佢玩沉喇！」

何伯、何太指房屋局/房屋署員工被黑粉威脅，質疑局長縱容下屬逼害市民，要求談判，更問：「點解你仲要出一封信壓逼我？咩意思？想加害我定點？」（直播片段）

何太在直播中多次表示自己被不法分子逼害、誣衊，強調星期五起何伯已再冇住在該公屋，只是會回去煮飯食、洗衫、執行李等等，全部有閉路電視為證，並冇違規，但仍再被房署職員「搞」，促請何局長要正視問題，表示：「房屋署局長聽住呀你！你嗰兩位手下已經聽到，我哋收到都照做㗎喇，我老公即日已經搬出去住……」希望有關當局秉公辦理，不要在不知情下任由下屬亂講亂做，更鬧房署職員「X街」。何太指自己已忍無可忍，「房屋署做做下都亂嚟，我真係頂佢唔順！今晚我忍無可忍，嗰日星期五，你竟然咁決絕，你話最後一日，我都執行，嗰晚之後我老公都冇再喺嗰度瞓。今日又嚟搞我，我都鬧咗佢一身。我都失晒控，你都亂嚟嘅……」何伯認為黑粉唔抵得夫妻恩愛，想拆散二人，房署又趕狗入窮巷，再次要求與署長、局長對話。

二人稱這幾日花了幾千蚊住宿費，住酒店又被人投訴、被酒店趕走，簡直冇天理，何太說：「根本呢，不法分子呢，好快大亂呀！不擇手段搞我哋！老公無得住，佢都要出去騷擾人哋酒店老闆呀。一個社會係咪應該咁樣？」何伯更稱睇見都心淡，香港俾人搞彎。

近日何伯何太拖住行李四圍走，要住酒店，但卻被職員趕走。（網上圖片）

不過期間何太突然又鬧何伯，稱是他之前曝露了酒店住址，才會令「黑粉」知道，何太罵：「次次都係你曝露咗先搞到今時今日，你仲未知死？」之後他們又說，如今住在李嘉誠旗下的酒店，因相信李嘉誠這麼成功，不會被黑粉威脅到，「我專登搵香港首富投資嘅酒店嚟住！我就唔信冇人炮製你呢班胡作非為嘅人！」又說：「我要睇下香港首富會唔會俾你威脅得到！黑粉敢唔敢威脅人，未食過國家糧、皇家飯頂喇！」何太之後又安慰自己，指婚後未試過同何伯度蜜月，如今就當作去酒店住吓、度吓蜜月。

何太突然又鬧何伯，稱是他之前曝露了酒店住址，才會令「黑粉」向酒店投訴，何太罵：「次次都係你曝露咗先搞到今時今日，你仲未知死？」（直播片段）

二人又質疑，酒店不接受他們訂房，退錢就夠，問為何酒店要報警，反問：「發生咩事？點解要搵警察搞我哋？唔畀我住我只係要求退錢，叫警察到底咩事？」何太又稱：「你陀得支槍要盡職盡責喎！」、「我要睇你班黑粉控制到人哋幾間酒店至得！個社會點樣俾你搞！」