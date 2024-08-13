法證VI｜王敏奕黃宗澤床上激嘴顏值高　蔡潔出浴晒腿網民竟錯重點

由優酷和TVB聯合製作的《法證先鋒VI：倖存者的救贖》，逢周一至周五晚八點半翡翠台播映。劇集由鍾澍佳擔任總監製、黃國輝擔任監製，主要演員有黃宗澤、袁偉豪、蔡潔、蔣祖曼、傅嘉莉、戴祖儀、關楚耀、林正峰、王敏奕和吳業坤等。

王敏奕出場僅五分鐘就全方位展現「零死角」靚樣，唔少網民都睇到心心眼。

王敏奕出場僅五分鐘就全方位展現「零死角」靚樣，唔少網民都睇到心心眼。

王敏奕出場僅五分鐘就全方位展現「零死角」靚樣，唔少網民都睇到心心眼。

王敏奕出場僅五分鐘就全方位展現「零死角」靚樣，唔少網民都睇到心心眼。

王敏奕出場僅五分鐘就全方位展現「零死角」靚樣，唔少網民都睇到心心眼。

《法證先鋒VI：倖存者的救贖》（下簡稱《法證先鋒6》）昨晚（12日）首播，全集最焦點劇情，必然是王敏奕飾演的霍寶英，出場不久即玩失蹤。昨晚劇情講述寶英與余星柏（黃宗澤飾）於日本結婚兼浪漫旅遊期間，寶英於星柏酒醒後離奇失蹤，星柏在寶英好友張大煒（吳業坤飾）協助下四出尋妻…雖然敏奕出場時間僅約五分鐘，但已引發網民好奇及熱議，除關心寶英生死，亦對敏奕的「零死角」盛世美顏大為讚嘆。

王敏奕出場僅五分鐘就全方位展現「零死角」靚樣，唔少網民都睇到心心眼。

王敏奕出場僅五分鐘就全方位展現「零死角」靚樣，唔少網民都睇到心心眼。

王敏奕出場僅五分鐘就全方位展現「零死角」靚樣，唔少網民都睇到心心眼。

王敏奕出場僅五分鐘就全方位展現「零死角」靚樣，唔少網民都睇到心心眼。

王敏奕出場僅五分鐘就全方位展現「零死角」靚樣，唔少網民都睇到心心眼。

至於與敏奕組CP的黃宗澤（Bosco），顏值同樣獲讚，網民對於43歲的Bosco零走樣兼多年來Keep住又型又帥相當厲害，內地近日捲起一片「黃宗澤煲劇潮」，不少網民均因想追看Bosco而加入《法證》煲劇熱潮。

又真係幾浪漫。

又真係幾浪漫。

現年43歲嘅黃宗澤，獲讚不老傳說。

現年43歲嘅黃宗澤，獲讚不老傳說。

另外引發關注的，還有蔡潔飾演的法醫Dr.范，及趙璧渝飾演的網紅凌詩蕙，獲網民盛讚身材樣貌兼備的二人，在劇中飾演無所不談的閨蜜，因而獲封「顏值姊妹花」。近年先後憑《法言人》Co Co及《逆天奇案》系列的妹頭角色成功入屋的趙璧渝，這次飾演為點擊不惜一切的Youtuber，昨晚一出場即大玩直播，並於直播期間因意外發現死屍而由無名Youtuber躍升為網紅，角色塑造頗為貼地。除了外表獲關注，趙璧渝的角色造型同樣引發熱討，網民讚趙璧渝劇中造型是其從演以來最省鏡，又讚她演技自然，希望趙璧渝將來可在劇集演出方面獲得更多發揮。

趙璧渝今次飾演一個KOL，佢嘅Y2K造型勁搶眼。

趙璧渝今次飾演一個KOL，佢嘅Y2K造型勁搶眼。

趙璧渝今次飾演一個KOL，佢嘅Y2K造型勁搶眼。

趙璧渝尋晚一出場就發現屍體，佢話拍呢場戲時唔小心真係仆倒。

趙璧渝尋晚一出場就發現屍體，佢話拍呢場戲時唔小心真係仆倒。

對於獲網友大讚造型亮眼，趙璧渝大嗌開心：「劇組嘅設計師花咗好多心機，試咗好多套衫又配搭唔同嘅飾物，去配搭出呢個Y2K style，都係造型師嘅功勞！」趙璧渝透露為演好KOL事前做足功課：「要習慣揸住自拍棍同電話Keep住講嘢，模擬做直播。同埋對白上，有時會夾雜少少英文，語氣上面都會有調整，同以往飾演警察、醫生呢啲專業人士唔同。」

趙璧渝尋晚一出場就發現屍體，佢話拍呢場戲時唔小心真係仆倒。

趙璧渝同蔡潔劇中係一對好閨密。

趙璧渝同蔡潔劇中係一對好閨密。

趙璧渝同蔡潔劇中係一對好閨密。

講到劇中發現屍體場口異常暗黑，問到趙璧渝拍攝時有否遇到任何驚險事時，她透露拍攝時不慎仆倒：「嗰場戲係講我Kick到屍體跌親，拍嘅時候我都真係因為地下濕所以跣親，擦損同瘀咗膝頭哥，所以成件事好真實。」

蔡潔再遇關楚耀？

蔡潔再遇關楚耀？

蔡潔劇中造型多變又漂亮，難怪粉絲睇到心心眼。

呢場沖涼戲其實係想展示傷疤，但大家就錯重點大讚蔡潔嘅白滑皮膚同美腿。

呢場沖涼戲其實係想展示傷疤，但大家就錯重點大讚蔡潔嘅白滑皮膚同美腿。

劇組還率先曝光了蔡潔在第二集的出浴戲相關劇照，劇照所見，蔡潔沖涼期間身上的疤痕若隱若現，估計與第五季險被關楚耀生劏的情節有關；不過相關橋段播出後，網民卻錯重點大讚蔡潔擁有超白滑肌膚及修長美腿，十分搞笑。

呢場沖涼戲其實係想展示傷疤，但大家就錯重點大讚蔡潔嘅白滑皮膚同美腿。

呢場沖涼戲其實係想展示傷疤，但大家就錯重點大讚蔡潔嘅白滑皮膚同美腿。

呢場沖涼戲其實係想展示傷疤，但大家就錯重點大讚蔡潔嘅白滑皮膚同美腿。

呢場沖涼戲其實係想展示傷疤，但大家就錯重點大讚蔡潔嘅白滑皮膚同美腿。

第五季蔡潔險被關楚耀生劏成為經典場面。