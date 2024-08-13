莊韻澄離婚｜準前夫出動警方上門　莊韻澄無奈：點解係都唔放過我

莊韻澄（前名：莊端兒，Xenia）自上月底宣布與經理人老公呂成忠（Joe）正辦理離婚手續，連日來二人透過媒體隔空過招，互數對方不是。莊韻澄老公一邊數黑老婆又一邊求復合，令人摸不著頭腦。最近，莊韻澄又出Po指被準前夫持續性騷擾以及傷害，她車母親回家，未有聽電話不足半小時，對方就報警，出動警方上門！

老公呂成忠（Joe）上邵子風節目爆料。（截圖）

莊韻澄十分無奈！（截圖）

莊韻澄曬出與準前夫的對話內容，見他不斷要求莊韻澄開FaceTime以及影相向他報告兒子的實時狀況，大呻：「我都好想可以放低電話專心湊仔，我唔明點解係都唔放過我，一係唔俾人食飯、一係唔俾人瞓覺、一係唔俾人湊仔，每日都搵樣嘢嚟騷擾我，咁得閒去諗點樣去搞我，不如你好好地搵嘢做，做好你自己啦！」

要不斷報告！（截圖）

莊韻澄更指過去三年多一直過住這樣的日子：「日日搵樣嘢嚟嘈你話你，其實都真係好煩！」又一一回覆為何不能將他拉至黑名單。

全文如下：

過去為咗小朋友我忍

邊個唔想俾個完整家庭小朋友

否則我就唔會忍咁耐啦

而家我都係為咗我小朋友要去克服去面對

好多人問我點解唔block佢

因為我只不過冇聽2個電話或者

30幾分鐘聯絡唔到我

啲人就會去報警囉

我而家就喺度講到明我係會出去工作搵錢養家

我係會帶仔去玩去正常返學上堂同各種活動

見唔同朋友有正常社交

我都會自己同朋友見面食飯而我唔喺我仔身邊嘅時候一定會有工人姐姐同婆婆睇住

舅父舅母又會一齊幫手睇

基本上佢哋差唔多晚晚一齊陪我同BB食飯

BB真係好開心

而我屋企人真係好擔心我呀

不過我真係同大家講聲唔好意思

我好少放負...

我好想之後放多啲工作相開心相同BB嘅相

我會加油

非常恐怖！（截圖）