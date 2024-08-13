披荊斬棘2024｜沈震軒被選中食特色料理　尷尬樣盡出極無奈

內地綜藝節目《披荊斬棘2024》近日已正式開播，而在哥哥們相聚烹飪的黑暗料理環節中，符龍飛就準備了人見人怕的爆炒水蟑螂，沒想到沈震軒被選中身為其中一位品嚐者，最終被要求吃下的他，終於受不了菜式中的味道而吐出來，令到其表明：「那個味道我永遠不會忘記。」看來會為他埋下深刻印象。

沈震軒一臉尷尬。（影片截圖）

節目中哥哥們舉行了一個黑暗料理大賞的環節，而內地歌手符龍飛就準備了爆炒水蟑螂這道菜，看見多隻水蟑螂清洗完畢後，再配合其他配料爆炒，香味就出來了，符龍飛表示：「它是好吃的，只不過這個形象稍微差了點。」

符龍飛準備的爆炒水蟑螂。（影片截圖）

沈震軒被選中。（影片截圖）

而在大家不敢嘗試的情況下，沈震軒則被選中，在一臉抗拒的情況下走出來品嚐這道菜式。而當看到爆炒水蟑螂時，他一臉不開心似的，完全零笑容，當眼見其他人吃得津津有味時，其表現出尷尬微笑，相當搞笑。而在符龍飛為他鼓起勇氣：「不用怕。」的情況下，沈震軒終於踏出第一步品嚐，在猶豫中二話不說將水蟑螂放進口裡，原以為他會吃進去，沒想到他一邊吃一邊表現出難受模樣，最終難以吃下去吐了出來，而他亦在微轉貼文留言：「那個味道我永遠不會忘記。」網民們都替他感到可憐，直言這種食物看着都已經可怕了。