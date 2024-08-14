TVB上位小花激曬比堅尼派福利　曾獲選網民最喜愛東張女神

現年28歲的何沛珈（Roxanne）參加《2020香港小姐競選》入行，雖然當時五強止步，但在其後的《香港小姐再競選》中她大熱奪冠，兼贏得「更上鏡小姐」，獲無綫力捧，綜藝、劇集雙線齊發，而且最近四年一度的體壇盛事巴黎奧運，何沛珈也有份成為「奧運六星」之一，星途可以說一片光明。

何沛珈（Roxanne）曾參加《2020香港小姐競選》，並入到最後五強。（視覺中國）

何沛珈其後參加《香港小姐再競選》奪得冠軍暨更上鏡小姐。（IG@hpgroxanne）

何沛珈不但有份主持今屆巴黎奧運，更是「奧運六星」之一，可見備受力捧。（IG@hpgroxanne）

何沛珈樣靚身材正。（IG@hpgroxanne）

fit到漏。（IG@hpgroxanne）

日前奧運完滿結束，何沛珈終可放鬆一下，相約朋友到水上樂園進行夏水禮，她不但穿上比堅尼示人，還在限時動態分享近距離自拍片段，為網民和粉絲送上福利。片中何沛珈穿上螢光粉紅的綁頸比堅尼，雖然她外搭一件外套，但無阻觀賞度，性感火辣之餘，更突顯出其白皙的膚色，非常吸睛。期間，何沛珈拍攝身後水上設施時，身體更隨著鏡頭左右搖擺，畫面令人充滿遐想。紛紛留言大讚：「派軍糧呀」、「好索好正」、「後面有啲咩嘢，完全睇唔到」、「不得了不得了」。

何沛珈與友人去水上樂園。（IG@hpgroxanne）

可愛。（IG@hpgroxanne）

仲好性感。（IG@hpgroxanne）

呢個自拍不得了。（IG@hpgroxanne）

何沛珈同時還是「東張女神」，她入行不久便被安排成為《東張西望》外景主持之一，憑著樣靚身材正，瞬即引起網民注意，而在之前《東張+》一周年舉行的問答遊戲中，何沛珈與吳幸美、李旻芳更成為網民投選心目中最喜愛的「東張女神」（頭三名排名不分先後），可見甚有觀眾緣。

好開心。（IG@hpgroxanne）

左搖。（IG@hpgroxanne）

右擺。（IG@hpgroxanne）

玩得好盡興。（IG@hpgroxanne）