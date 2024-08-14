41歲李蘢怡度假大解放派福利　真空上陣遊走洩春光邊緣震撼眼球

現年41歲的李蘢怡初出道憑驕人身材成為宅男女神，其歌曲《夜遊杜拜》亦成為經典。雖然已經淡出幕前多年，但李蘢怡都經常在Instagram大曬性感照，獲得網民時刻關注。昨日李蘢怡再分享靚相，火辣程度爆燈。

李蘢怡擁174cm身高，早年做模特兒入行。（資料圖片）

李蘢怡身材keep得非常好。（IG@0.1iviia）

好性感！（IG@0.1iviia）

要型格一樣得。（IG@0.1iviia）

李蘢怡昨晚在IG分享一輯靚相，當中見到她穿上超低胸高衩長裙，似乎沒有打底，大曬豐滿上圍及長腿，震撼網民眼球。有大批網民都留言大讚：「永遠的女神！」、「好靚」、「點樣可以一直都咁靚咁hot！」。另外，李蘢怡日前亦在限時動態分享比堅尼照，雖然只是上半身自拍，但仍難掩其好身材。化上淡妝的李蘢怡，凍齡狀態極佳，甚至比出道時更年輕，完全不似41歲。

李蘢怡昨晚在IG分享一輯靚相。（IG@0.1iviia）

震撼眼球！（IG@0.1iviia）

超低胸高衩長裙！（IG@0.1iviia）

點少得比堅尼？（IG@0.1iviia）

李蘢怡於2000年以模特兒出道，曾與陳文媛合唱地鐵廣告歌《時光中飛舞》，之後憑一曲《夜遊杜拜》爆紅。李蘢怡於2006年淡出後，在香港中文大學修讀時裝設計，後來再修讀GIA珠寶鑑證文憑課程。她一直因以前為了入行未完成大學而耿耿於懷，所以後來索性出國升學，去英國倫敦藝術大學讀大學，2018年更獲英國最高設計學府——皇家藝術學院錄取，修讀珠寶相關的碩士學位。李蘢怡的母親是仁愛堂前副主席鄭玉而（原名鄭玉嬋），早年離婚，之後再婚，第二任老公是投資老手，兩夫婦高峰期坐擁20幾個物業，家底豐厚。

李蘢怡2018年從英國倫敦藝術大學畢業，之後更在皇家藝術學院升讀碩士。（微博圖片）