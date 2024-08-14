43歲超凍齡男神被偶遇顏值令人驚嘆　曾因Gas漏氣二級燒傷險毀容

現年43歲的關智斌 (Kenny) 近年頻頻於香港內地兩邊走，努力發展內地市場，並在內地擁有極高的人氣，粉絲滿天下。日前有網民在小紅書分享了在內地偶遇關智斌以及周柏豪的照片，曝光了兩人最新近況。

關智斌初出道時很靚仔。（視覺中國）

該名網民留言寫道：「偶遇的明星，很真實。午飯偶然間碰到的兩個很眼熟的港星，旁邊也沒什麽人，好像是在拍綜藝，太接地氣了…感覺跑過去抱一抱也沒什麽不可以的 #周柏豪 #關智斌 #偶遇明星」。相中可見周柏豪與關智斌一身smart casual打扮，兩人都相當靚仔有型。而一向擁有一張baby face的關智斌，更成為了網民的焦點，紛紛留言大讚他的樣子由入行至今一直很顯年輕，真的彷如吃了防腐劑似的，完全唔識老，且比初出道時更Man更靚仔。

網民偶遇周柏豪與關智斌。(小紅書)

網民偶遇周柏豪與關智斌。(小紅書)

網民偶遇周柏豪與關智斌。(小紅書)

網民偶遇周柏豪與關智斌。(小紅書)

關智斌於去年12月1日在IG分享了他因為家居意外「Gas漏氣」，導致二級燒傷險毀容的經歷，他表示由於自己大意之下點火引燃，令面臉部和手部二級燒傷。他的頭髮和眉毛都燒焦了，面部和嘴唇也變得紅紅腫腫。他指自己當時真的不知所措也非常驚恐，只記得心跳得很快很快。受傷後他即緊急為自己急救用凍水洗面，六神無主了5分鐘才懂得叫救護車到醫院接受治療。他經過一星期多專科醫生醫治後已康復，幸好沒有毀容，變回昔日皮光肉滑靚仔樣。

關智斌貼出受傷後和康復後照片。（IG@kennyjr）

關智斌爆肌。(ig圖片)

關智斌爆肌。(ig圖片)

關智斌爆肌。(ig圖片)

關智斌爆肌。(ig圖片)