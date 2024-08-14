衛詩雅被譚玉瑛爆料男友好靚仔　尷尬回應︰唔係嗰個

衛詩雅（Michelle）前日(12日) 現身新城廣播接受譚玉瑛（阿譚）、何基佑及麥皓兒主持的《QK玉瑛室》訪問，阿譚透露早年應張敬軒邀請到他家中出席聖誕派對，因而結識Michelle，「當日好多人，多人到都唔知見到邊個，但Michelle嘅裝扮好靚，頂帽又大又靚，吸引咗我望住佢，跟住就走埋去認識佢。」



衛詩雅今年相當難忘，入圍金像影后又被求婚成功。（IG：@michellewsn）

衛詩雅今年相當難忘，入圍金像影后又被求婚成功。（IG：@michellewsn）

衛詩雅接受譚玉瑛訪問。

Michelle指當時既驚且喜，沒想過由細睇到大的譚玉瑛姐姐會主動跟她聊天，「阿譚同我想像中嘅唔同，以為佢會唔講嘢、好嚴肅，但佢好nice，主動同我傾偈。」阿譚隨即爆料：「當時Michelle男朋友都喺隔離，又係好靚仔。」不過剛接受醫生男友周祉安求婚的Michelle就一臉尷尬澄清：「唔係嗰個，依家我未婚夫仲靚仔，好驚，哈哈！」

去年3月開張時，衛詩雅亦以女友身份到場祝賀，更在社交平台上載了二人的合照。（IG圖片）

衛詩雅去年認愛圈外男友，曾爆響口表示兩年內結婚生仔。（資料圖片）

問Michelle結識異性是否以靚仔為首選？她表示：「又唔係，要傾到偈，價值觀要相近，同埋一定要有嘢我好崇拜佢。（未婚夫有咩令妳好崇拜？）任何嘢，我覺得佢好叻，每次問佢問題，無論學術、藝術或者心靈上佢都解答到我，我係好感性嘅人，佢好理性，可以拉得住我。」

譚玉瑛認錯衛詩雅前男友為未婚夫。

衛詩雅

另外，Michelle十分好學，多年來考獲導遊、救生員、鑽石鑑證及船牌等，由於未婚夫做醫美行業，她透露10月又會考美容及化粧品等美學應用，「我未婚夫啲皮膚好好，又成日研究啲化粧品，我想跟到佢嘅步伐。」