鄭秀文為MV與「初戀男友」東京續前緣　《瘦身男女》回憶即時湧現

鄭秀文搵返初戀男友「黑川先生」做MV男主角。

鄭秀文新歌《從前的我們》MV搵嚟喺《瘦身男女》嘅初戀男友「黑川先生」，今年49歲的川口力哉是日本著名模特兒和演員，說得一口流利英語，當年來港拍廣告和參演電影《瘦身男女》，與Sammi結下緣份。相隔23年再合作，川口先生說：「我很高興再見到Sammi！」身旁的Sammi笑得燦爛，回應他：「Me too！（我也是）」他續說：「跟她一起的時光，感受到她非常溫柔、善良，她總是照顧好一切，我真的很滿足。」Sammi感謝他答應演出MV男主角，她表示感覺很奇妙，最驚訝是對方沒有太大改變，就像看見當年電影裏的「黑川先生」一樣。

23年後喺東京街頭慢步。

為了歌詞第一句凌晨東京，Sammi同川口力哉喺東京街頭凌晨開拍，加上毛毛雨，令畫面更添浪漫，Sammi說：「今次在演唱會舉行之前飛到日本拍MV，而且邀請到Kurokawa先生為呢個MV坐陣，我自己相當之感動，亦都覺得好開心，多謝公司配合我呢個諗法，成個團隊一齊飛日本去完成呢件事，希望大家喜歡。」川口先生說：「這是很好的經歷，見到她每周體能訓練七天，我很感動，令我印象很深刻。（但你說我體能訓練太多，哈哈！）我很尊敬她。」