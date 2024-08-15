何太直播中被酒店職員敲門　網流傳錄音揭事發經過有人惡意整蠱

何伯與何太月前因《東張西望》連日追訪而成為網紅，二人的話題度仍然高企，他們不時在各個社交平台開直播與網民互動。日前（11日）何太於社交平台開直播，當中她曾表示是網民「課金」予她讓能住在酒店，被網民知道後，表示要向該酒店投訴，有指該酒店已經把二人列為「拒絕來往戶」。

網民認到何伯何太拖住行李四圍走，但他們卻被入住的酒店趕走。（網上圖片）

何伯與何太這後時間亦不時來往中港兩地，亦在不同平台開直播，昨日（14日）何太繼續在社交平台開直播，有網民從直播中找到蛛絲馬跡，立即翻查她在那一間酒店。最後網民更找到她現在正處於內地一酒店，晚上8時許，何太直播途中，有人敲門叫她全名，當時何太小聲叫何伯「唔好理佢」。

網民指何太現在不在香港，而是在內地一酒店。(直播截圖)

網民在社交平台「食花生」。(網上圖片)

之後有網民在社交平台上載了與酒店服務員的對話來還原當時發生什麼事。該網民先致電到何太居住的酒店，聲稱有一份文件要送給何太：「你們有一個住客呢要我們送文件過來，但剛我們打她電話打不了，你能不能轉內綫轉過去她的房間呢？」酒店職員疑惑的問：「誰啊？」網民：「葉秀玲」酒店職員：「葉秀玲？可以啊，2204好！」網民：「2204，那你幫我轉過去吧。」

有網民在社交平台上載了與酒店服務員的對話來還原當時發生什麼事。(網上圖片)

酒店職員最初表示要看看是不是2204的人姓葉，於是就問網民：「是不是一個香港老頭啊？」酒店職員亦有戒心的問：「你找她幹什麼？」網民：「我們要送文件給她！但是打她136那個電話號碼沒信……」網民還未說完，酒店職員已經去了敲何太的房門，更說：「好，先給你敲門問一下！」錄音更一度傳出敲門聲。酒店職員敲了一會後繼續向網民說：「她沒開門啊，她是不是出去吃飯了？我開房門看一下喔。」

酒店職員應該沒想到這樣就公開了何太住那一個房間。(網上圖片)

之後應該是另一段錄音來的，酒店職員說：「不好意思，不是叫葉秀玲啊。」網民奇怪的問：「不是葉秀玲嗎？」酒店職員續說：「叫葉秀定，女的，是女的！」網民向酒店職員表示可能自己找錯了，但酒店職員繼續說：「你可能找錯了，人家沒要文件，那男的姓何，那老頭姓何！」網民說：「對啊，那個老頭叫何栓嗎？」酒店職員：「對啊，對啊！」網民煞有介事的向酒店職員表示奇怪，更要問一下派任務的同事，相信這個就是網民能知道何太全名跟住在那個房間的原因。