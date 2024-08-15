郭富城演唱會大玩破格髮型　網民惡搞成梁家輝電影造型英泥頭

天王郭富城(城城) 最近在紅館展開一連13場的《郭富城ICONIC世界巡迴演唱會2024-香港站》，而今次演唱會選取三面台作舞台取向，以半億打造立體多元舞台，令視覺特效更配合各個章節的歌舞，似魔幻球般變化，傾力做到一個紅館有五個舞台之視效。城城在演唱會換上多套華麗的舞台服裝登場，大部份主要以閃片為主，期間他更換上破格髮型震撼全場，分別有金色捲毛、橙色短髮、戴上閃片頭飾造型，以及招牌的「All Back」髮型。最近有不少網民在社交平台曬出惡搞圖，而圖片大多數是圍繞郭富城演唱會的造型為主。

城城最近在紅館展開一連13場的《郭富城ICONIC世界巡迴演唱會2024-香港站》。（葉志明攝）

從網民分享的惡搞圖片可見，城城在演唱會其中一套戴上橙色假髮蘑菇頭的造型，配搭淺色外套，而內搭捆綁式橙色條紋款式上衣，網民將河童配襯這一個造型，意味着與河童極為相似。另一個城城戴上金毛捲髮的打扮配襯佈滿花瓣的黑色外套，瞬間變為動漫人物花美男。接着另一個造型城城則以全黑打扮示人，同時兼戴上頭上長滿刺的造型，網民將龍珠孫悟空造型配搭在一起成惡搞圖。最後一張網民的惡搞圖則是城城戴上黑色假髮配搭白色恤衫，瞬間變為梁家輝電影《92黑玫瑰對黑玫瑰》的造型英泥頭。

網民惡搞郭富城演唱會造型，變為梁家輝電影《92黑玫瑰對黑玫瑰》英泥頭。（葉志明攝/網上圖片）

郭富城戴上金毛捲髮的打扮配襯佈滿花瓣的黑色外套，瞬間變為動漫人物花美男。（葉志明攝/網上圖片）

郭富城戴上頭上長滿刺的造型，網民將龍珠孫悟空造型配搭在一起成惡搞圖。（葉志明攝/網上圖片）

網民將郭富城演唱會戴上橙色假髮蘑菇頭的造型配襯河童惡搞，意味着與河童極為相似。（葉志明攝/網上圖片）