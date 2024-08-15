陳庭欣背富貴男友與嫩口男內地嘆咖啡？　對方只得25歲貌似吳偉豪

現年36歲的陳庭欣（Toby）是2010香港小姐冠軍，同時也是始祖級「東張女神」，美貌、智慧與身材無庸置疑。入行以來，陳庭欣憑著出色的口才，主持不過不少大小節目的主持騷。而近年，她除了主持工作外，也參演不少劇集和電影，在劇集《多功能老婆》、《雙生陌生人》及《有種好男人》中獲讚演技大躍進；到早前的電影《女子監獄》，她飾演「喪婆」一角更是非常破格。

（左）2010年度的港姐亞軍張秀文、冠軍陳庭欣、季軍莊思明，以及「最上鏡小姐」李雪瑩。（VCG）

口才出色的陳庭欣，主持過不少大小節目。(胡凱欣 攝)

陳庭欣低胸高衩搶晒鏡。（陳順禎攝）

陳庭欣曾表示每次拍劇無論角色或戲份多與少，她都是非常享受，可見她對演戲的喜愛。最近，陳庭欣有份參演無綫新劇《金式森林》，並隨劇組到內地取景拍攝，她在社交平台分享了「拍劇日常｜等候『埋位』時的指定動作」：「今早0530化妝，0730拍劇的節奏」，不過卻有不少網民錯焦點。

陳庭欣近年在劇集上有不少發揮。（劇集截圖）

陳庭欣非常入戲。（劇集截圖）

陳庭欣豁出去演出。（劇集截圖）

陳庭欣在電影《女子監獄》有破格演出。（資料圖片）

片段最初是陳庭欣自拍著自己的靚樣，但鏡頭一轉，坐在她對面的竟然是一位穿著襯衫，外表斯文的小鮮肉，這位小鮮肉側面看起來有點像吳偉豪，同樣帥氣，他看到陳庭欣拍著他時露出害羞的樣子，非常可愛。網民搞笑留言：「原來妳每日指定動作就係同小鮮肉嘆咖啡，妳小心男朋友仔吃醋呀，哈哈」、「小鮮肉係咪同你CP？」

陳庭欣自拍。（小紅書）

可愛一面。（小紅書）

原來與小鮮肉嘆咖啡。（小紅書）

好嫩口。（小紅書）

貌似吳偉豪。（小紅書）

有啲怕醜。（小紅書）

尷尬笑。（小紅書）

翻查資料，這位小鮮肉名叫曾錦燊（Charles），現年25歲，畢業於TVB第32期訓練班，曾參演無綫劇《黑色月光》和現時正熱播的《法證先鋒VI倖存者的救贖》等劇集。曾錦燊在社交平台有不少曬肌相，有樣有身材，而且還是韓國女團IVE的粉絲。

曾錦燊（Charles），現年25歲，有樣有身材。（IG@charles_tks）

靚仔。（IG@charles_tks）

韓仔Look。（IG@charles_tks）

身材高大。（IG@charles_tks）

有份參演《法證先鋒VI倖存者的救贖》。（IG@charles_tks）

雖然有網民留言問陳庭欣可怕惹坐擁10億身家的彩豐行老闆男友楊振源（Benny）吃醋，但其實都不用太擔心，二人感情穩定，自拍拖後，陳庭欣即升呢搬入九肚山洋房，不時大曬豪宅及宴請朋友回家開派對，盡顯女主人地位。雖男方不時傳出緋聞，令兩人感情曾出現暗湧，但至今仍愛得高調，力證情不變。

網民留言。（小紅書）

陳庭欣（Toby）與有米男友Benny十足糖黐豆！（IG/@toby_yanyan）

陳庭欣與男友愛得甜蜜。(ig圖片)

陳庭欣與彩豐行老闆男友Benny感情要好。（IG：@toby_yanyan）