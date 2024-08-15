陳庭欣背富貴男友與嫩口男內地嘆咖啡？ 對方只得25歲貌似吳偉豪
撰文：崔力生
出版：更新：
現年36歲的陳庭欣（Toby）是2010香港小姐冠軍，同時也是始祖級「東張女神」，美貌、智慧與身材無庸置疑。入行以來，陳庭欣憑著出色的口才，主持不過不少大小節目的主持騷。而近年，她除了主持工作外，也參演不少劇集和電影，在劇集《多功能老婆》、《雙生陌生人》及《有種好男人》中獲讚演技大躍進；到早前的電影《女子監獄》，她飾演「喪婆」一角更是非常破格。
陳庭欣曾表示每次拍劇無論角色或戲份多與少，她都是非常享受，可見她對演戲的喜愛。最近，陳庭欣有份參演無綫新劇《金式森林》，並隨劇組到內地取景拍攝，她在社交平台分享了「拍劇日常｜等候『埋位』時的指定動作」：「今早0530化妝，0730拍劇的節奏」，不過卻有不少網民錯焦點。
片段最初是陳庭欣自拍著自己的靚樣，但鏡頭一轉，坐在她對面的竟然是一位穿著襯衫，外表斯文的小鮮肉，這位小鮮肉側面看起來有點像吳偉豪，同樣帥氣，他看到陳庭欣拍著他時露出害羞的樣子，非常可愛。網民搞笑留言：「原來妳每日指定動作就係同小鮮肉嘆咖啡，妳小心男朋友仔吃醋呀，哈哈」、「小鮮肉係咪同你CP？」
翻查資料，這位小鮮肉名叫曾錦燊（Charles），現年25歲，畢業於TVB第32期訓練班，曾參演無綫劇《黑色月光》和現時正熱播的《法證先鋒VI倖存者的救贖》等劇集。曾錦燊在社交平台有不少曬肌相，有樣有身材，而且還是韓國女團IVE的粉絲。
雖然有網民留言問陳庭欣可怕惹坐擁10億身家的彩豐行老闆男友楊振源（Benny）吃醋，但其實都不用太擔心，二人感情穩定，自拍拖後，陳庭欣即升呢搬入九肚山洋房，不時大曬豪宅及宴請朋友回家開派對，盡顯女主人地位。雖男方不時傳出緋聞，令兩人感情曾出現暗湧，但至今仍愛得高調，力證情不變。