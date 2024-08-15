梅艷芳張國榮同框獻唱《冰山大火》出土　網民：不可取代嘅巨星

由方東昇及黃曉瑩攜手炮製的無綫首個跨平台新聞通識遊戲《猜猜我是誰》（英文名：《Be Our Guess》），題材多元、資訊量極高、懷舊又緊貼現今社會。

《猜猜我是誰》前晚（13日）一集主角，是有「香港女兒」之稱的已故巨星梅艷芳（梅姐），為了向這位致力燃燒自己、照亮娛樂圈的樂壇天后致敬，節目節錄梅姐與多位香港演藝界代表組團訪京爭取歌手表演等問題，為「1:99音樂會」擔任總監，替沙士病人籌款，到政府總部會晤時任特首董建華，爭取華語片不受配額限制進入內地市場。

梅姐一直致力為業界發聲。

梅姐轉眼離世20年，不少歌迷及網民大嘆唏噓。

節目播出梅姐與哥哥同框獻唱，令不少網民再度懷念這兩位巨星。

另外有梅姐多項經典演出，包括梅姐首套參演的單元劇《我要結婚》，還有1986年在無綫大型慈善綜藝節目《白金巨星耀保良》中，與好友張國榮獻唱《冰山大火》的精彩演出。

梅姐呢個被網民指從頭到尾一個色tone的造型，獲大讚相隔咁多年都仲好有型。

梅姐呢個被網民指從頭到尾一個色tone的造型，獲大讚相隔咁多年都仲好有型。

梅姐呢個被網民指從頭到尾一個色tone的造型，獲大讚相隔咁多年都仲好有型。

梅姐呢個被網民指從頭到尾一個色tone的造型，獲大讚相隔咁多年都仲好有型。

雖然節目只有短短兩分鐘，但已在網絡引起極大迴響，不少網民對於香港人痛失梅姐這位有情有義有才華的巨星，原來轉眼已20年大感唏噓，對梅姐去到人生盡頭仍致力為演藝界發聲及出力敬佩不已，更紛紛讚嘆梅姐的造型夠晒長青，過了二、三十年仍不覺老土，依然型到不得了。

梅姐台風被指無人能及。

梅姐的處女單元劇《我要結婚》，亦令網民感嘆梅姐最終未能遇上良緣。

網民留言：「梅姐呢個造型超過20年，但而家睇仲覺得好有型」，「第一眼就看出是梅姐了，獨特的髮型和打扮，不愧是百變天后、香港的女兒」，「佢短髮+太陽眼鏡真係型到冇朋友」，「佢個裝扮依家睇番，一啲都唔OUT」。更有網民笑言當年因獲梅姐「啟發」染了金毛：「佢個短髮神奇地隔咗20年都仲覺得好潮好型」、「碧咸金毛、劉德華金毛都唔能夠令我想染金個頭，直到梅姐呢一個造型出現，至今我仍然係金毛」。

其他節目截圖

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另，梅姐與張國榮的40年前同框演出，亦掀起了不少集體回憶，網民大讚昔日金曲名不虛傳，並開心share了當年花盡心思追星的小故事，又感嘆哥哥與梅姐兩位殿堂級歌手離世：「原來成40年，梅姐同哥哥係陪伴住我成長嘅歌手，好懷念」、「佢哋合唱《冰山大火》真係好精彩，兩個跳舞跳得好型又帶啲狂野，好合拍，無人取替到....到而家我都間唔中loop嚟睇」、「過咗咁多年，梅姐同哥哥都係唯一及不可取代嘅巨星」、「只可以話梅艷芳同哥哥、在我們心中、永遠都不會變老～」

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不得不提一個有趣的小花絮，為方便網民「猜猜我是誰」，製作組安排了「招牌太陽眼鏡」遮掩每集主角面容，豈料來到梅姐這集，「招牌太陽眼鏡」配以梅姐經典型格打扮，竟遭網民力指撞樣時下流行的「Swag」迷因圖，相當搞笑。

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