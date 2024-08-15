呂爵安呃姜濤潮語「SLDPK」解「成龍打保錡」對方勁疑惑即時當機

潮語「SLDPK」個多月前從Threads興起，有一說法是由自稱是「Threads管理員」的演員吳肇軒帶起，但最初大家都不知道這個字的意思，林家謙更曾表示是「少年的拼勁」，其他人也接龍說「小林打排球」、「小林搭棚架」等等，而他的真正意思是「笑X到X街」。

吳肇軒有「Threads管理員」之稱，在Threads非常活躍，亦被指有份帶起「SLDPK」風潮。（IG@siuhinng）

吳肇軒成日講「SLDPK」。（Threads@siuhinng）

林家謙的「少年的拼勁」解說，至今已超過過百萬人睇，他曾表示會出《少年的拼勁》歌曲找數。（Threads）

Tyson Yoshi教台灣藝人「SLDPK」的真正意思。（Threads）

早前MIRROR的李駿傑（Jeremy）曾私訊問呂爵安（Edan）「SLDPK」點解，誰知卻被對方放上網取笑，最終Jeremy學識了，就同Edan夾埋整蠱姜濤。從姜濤貼出的短片所見，Jeremy見到有人慢過自己，即驚喜說：「喂！佢唔知喎！」Edan戲精上身向姜濤解釋，這個字是「成龍打保錡」，姜濤一臉狐疑，Hang晒機問：「成龍係……？」隊友答：「成龍咪成龍囉！」姜濤再問：「打保錡……點解呀？」Edan繼續做戲做全套說：「冇得深究喎。」五十步笑百步的Jeremy也搞笑謂：「潮語好難明到喎！」

早前MIRROR的李駿傑（Jeremy）曾私訊問呂爵安（Edan）「SLDPK」點解，誰知卻被對方放上網取笑。

Edan發現姜濤不知道「SLDPK」意思，立即講大話整蠱他。（IG@keung_show）

Jeremy之前其實都唔知「SLDPK」點解，如今就夾埋Edan整蠱姜濤，十分搞笑。（IG@keung_show）

姜濤聽到「成龍打保錡」一臉疑惑。（IG@keung_show）

姜濤追問意思，Edan繼續做戲做全套說：「冇得深究喎。」（IG@keung_show）

姜濤將此片段放上社交平台後，寫下：「我感覺跟唔到而家啲後生仔…第一次聽…終於明咩叫…#SLDPK #成龍打保錡」另外他更標註了保錡，祝他早日康復，而Edan、保錡、Jeremy都輪住回覆：「SLDPK」。

姜濤是三位之中最後生，但他都表示自己跟唔到時下後生仔。（IG@keung_show）

相信成龍知道有人話「SLDPK」，都會係呢個樣。（網上圖片）

吳肇軒早前都扮過成龍。（Threads）